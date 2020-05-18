影／北市酒店最快21日首波解封　實名制違規3次即停業

記者楊亞璇／台北報導

台北市副市長黃珊珊18日率領各局處首長在中山分局召開酒店復業說明會，邀約登記營業的酒店業者共有68家，出席62家。黃珊珊受訪強調，要完成實名制APP受訓、安檢合格，最快21日第一波解封，並強調會落實稽查實名制，只要違規三次就再停業一個月。

黃珊珊指出，業者要有單一出入口、量體溫，做到真正實名制，北市以科技方法APP方式讓客人實名制，經過身份證掃描，上傳北市雲端。

▲黃珊珊主持台北市酒店舞廳復業申請說明會 。（圖／記者李毓康攝）

黃珊珊強調，市府製作實名制APP，請業者派人受訓，每個店會給他們QRcode，實名制資訊會傳到市府雲端，業者手上不會留存資料，雲端會確保資訊保密，除非疫調，或犯罪調查才會打開，資料1個月內銷毀；再來是消安檢查，先提出復業申請，立刻排期公安檢查，並且完成操作實名制APP的受訓，就立刻給予復業許可。

黃珊珊說，業者他們也都非常的配合，也在問實名制怎麼做，有業者表示客人、工作人員不固定，他們全刷也沒關係，算是初步達成共識；警察將來用臨檢方式，警察用手機抽幾個客人直接做比對，如果現場有客人沒有在實名制，就算違規，只要違規三次就再停業一個月，「會確實稽查實名制，實名制是為了防疫」。

談到酒店最快何時解封？黃珊珊指出，今天大概沒有特別意見，明天早上會公告作業方式，安排明天開始受理，也擔心業者比較心急，只要來受理三天內排安檢，申請進來要排序，目前合法業者有68家，今天來了62家，禮拜三跟禮拜五各有一梯次上課，若業者禮拜三（20日）上完課，最快禮拜四（21日）第一波解封。

▲北市副市長黃珊珊 。（圖／記者李毓康攝）

此外，對於中央防疫指引，黃珊珊說，有三個都沒有問題，但有關社交距離，梅花座、隔板，KTV也沒辦法做到，實際上無法監控酒店舞廳有沒有做到，希望他們做好防疫，他們是業者，他們應該比我們更擔心，「做不到就不要以為自己做得到，我們不要求他們百分之百做到社交距離」。

至於中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指跳舞可以跳遠一點，黃珊珊表示，大家自己去想可不可能，「就像我規定，做不到有什麼意思嘛」，他們場域做到中央標準，執行真的困難，不要緣木求魚，「你好好做好防疫，我們把實名制做好」。



北市酒店舞廳復業要件：

1.單一入口，管理人員應戴口罩，於入口處要求消費者入場前戴口罩、量額溫、手部噴酒精消毒。

2.A.管理人員應使用防疫實名制APP。

B.入場之消費者須提供身分證/居留證正本供掃碼、或以健保卡/駕照拍照後，手動鍵入個資，上傳至市府之雲端硬碟(由本府保存1個月後銷毀)。

C.若未攜帶證件者不得入場。

3.各包廂於每次消費者消費完畢時，皆需進行消毒。

4.本次申請復業之業者，需經本府消防局與建管處完成消防安全檢查及建築物公共安全檢查合格，始得復業。