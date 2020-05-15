北市消防局長吳俊鴻：成立第三方代管中心　火災通報遠端監控

▲台北市林森錢櫃KTV大火。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

錢櫃大火釀6死悲劇，也燒出台北市的公安問題。國民黨台北市議員游淑慧提案，針對特殊營業或公共場所應強制設「授信總機訊號遠端監控機制」、199火災通報裝置，以便火災發生時自動通報消防單位，15日在警衛委員會審查通過，交付北市消防局執行研擬。北市消防局長吳俊鴻表示，研擬成立第三方代管中心，查證訊號後再通報119。

游淑慧表示，錢櫃大火時，沒人知道授信總機被關掉，檢查時打開、檢查完就關掉，現在有技術進行訊號遠端監控連線，只要訊號出現異常或關閉，就像保全一樣，門被不正當打開，保全公司就會通知。

游淑慧也提到，誤報訊號也很多，會造成困擾，後來思考，就像會計師簽證一樣，業者要自己去找合格技師做遠端連線，連到消防局，讓另一人監控，第三方單位要負連帶責任，消防局只要去做檢查。

吳俊鴻說，未來會修改台北市火災預防自治條例相關規定，修訂增加第14條，要求業者設置199火災通報裝置，且授信總機要設置關閉即時強制啟動的功能，預計今日就能修訂完畢。之後會對外公告2個月，蒐集各方意見提送市政會議通過後，提送市議會審議。

吳俊鴻表示，已找工會聽取意見，有異樣訊號會連到第三方代管中心，查證後再通報119。吳說，目前長照中心、醫院有做連線，但目前服務量已經超過，特種行業業者應自己付費找第三代管中心監控，要負起責任，兩方面來掌控，市民安全才會有保障。