「小姐月收8萬變1萬」　300名酒店從業人員擠爆北市議會盼解封

▲300名酒店從業人員擠爆北市議會，盼政府解封恢復營業救生計。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，政府開始研擬振興復甦、逐步解封的方案。日前為了防疫需求停業的酒店、舞廳業大受衝擊，但至今仍盼不到解封時間。台北市議員林瑞圖15日召開記者會，有多達300名相關從業人員與會，要求政府盡速讓業者恢復營業；業者直言，會做八大行業多是經濟困難、最弱勢的一群人，如今停業，大家都快撐不下去，希望政府能解除禁令，讓10萬從業家庭生計有著落。

關於酒店解封，台北市長柯文哲日前表示，如果陳時中不宣布，「我會宣布」，北市也正在研發APP實名制。不過，此舉顯然無法讓業者滿意，15日上午，300名酒店、舞廳從業人員擠爆台北市議會地下中庭，高喊「搶救生計、盡快解封」；從業人員表示，在停業後，月收入少了7、8萬，生計幾乎都歸零，經濟不景氣情況下，要找外快也很困難，只能領政府3萬元補助勉強度日。



無黨籍台北市議員、特殊娛樂業從業人員職業工會理事長林瑞圖表示，當初疫情最嚴峻的時刻，整個八大行業其實也就只有一個人確診，但大家還是循規蹈矩配合政府暫時停業；如今疫情趨緩，政府應該趕緊讓大家恢復正常，希望北市府考量八大行業從業人員的辛苦，盡快解封。

一名出席記者會的小姐受訪表示，爆發疫情後生計就已受影響，接著酒店、舞廳暫時停業，頓時失去生計，連小孩學費都無法繳納，至今還找不到其他工作。另名小姐則說，未爆發疫情時，每月收入約8萬，如今大幅減少，只剩下約1萬左右，呼籲北市府解封，否則將難生存。

從業人員代表指出，許多同業受疫情影響，才想透過工會表達訴求。而針對日前衛福部提出的社交距離、量體溫甚至加裝隔板等政策，雖會造成客人不便，但若能解封，都會盡力配合。

特殊娛樂業從業人員職業工會副理事長胡繼堯表示，防疫期間，酒店等相關從業人員都有配合防疫措施，業者也願意加強消毒、告知維持社交距離等。他表示，不少人到酒店只是要談事情、有些人只是想唱歌，「不一定真的要幹嘛」，會想辦法配合政府政策，呼籲北市府重視八大行業從業人員心聲，盡快解除限制。