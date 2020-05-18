快訊／柯文哲決定開放酒店舞廳　今晚召開復業「申請」說明會

記者楊亞璇／台北報導

受新冠肺炎疫情影響，全國酒店、舞廳已停業超過1個月，台北市長柯文哲曾表態若中央不宣布解封，台北市會自己宣布。北市副市長黃珊珊18日上午受訪時表示，今晚會召開申請復業說明會，請業者申請，申請完將排定時間檢查公安，加上實名制相關要求確定做得到，就一家一家逐一開放。

▲北市副市長黃珊珊說明最新疫情狀況。（圖／記者楊亞璇攝）

黃珊珊表示，酒店舞廳、特定行業，18日晚七點在中山分局大禮堂開復業申請說明會，針對中央疫情指揮中心，在5月8日公告地方政府評估可開放，做政策說明，依照中央指揮中心四個原則研擬條件，會確實執行實名制、消防安全 ，希望落實可執行的政策，相關作業流程會在明天完整公告。

由於日前黃珊珊經質疑中央公布的解禁條件窒礙難行，被問及函文進度如何，黃珊珊說，去過兩次文還沒回文，是不是下面忘記給部長看？北市還是以現有的原則，但北市是比較務實的，目前為止夜店、KTV沒有辦法做到要求保持距離，在特殊行業裡面，要落實戴口罩跳舞執行困難，「實名制會比去做一個完全無法執行、或執行非常困難的，來得重要，我們會用最務實方式面對」，北市不需要自己騙自己。

至於解禁條件是否與中央不同？黃珊珊強調，要問業者執行上有什麼困難，不能去執行為了符合這個規範做一件不可能做到的事，要舞廳酒店設隔板，不認為他們做得到，希望他們做到的實名制，發生狀況確實找得到人，「我們原則不一定會跟中央一樣，會盡量一致」。

不過，上週酒店業者陳情稱中央原則是做的到，包括設隔板、保持距離都願意配合。黃珊珊說，北市還要做公安檢查，能做到很好，沒做到要處罰嗎？「希望確實，而不是為了開放做虛偽的東西」，實名制比現場狀況更重要，現場狀況沒有能力、量能去確認有沒有執行，有沒有梅花座、隔板、戴口罩，很難在公部門執行。



黃珊珊說，能夠控制是公安、實名制，按照步驟，完成公安檢查之後，才會考慮後續開放作業。被問到是逐一開放還是統一開放，黃珊珊說，請業者一間一間申請，申請完就排定時間檢查，實名制相關要求確定做得到，一家一家逐一開放。