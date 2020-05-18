「拐童男」15年前同樣手法獲不起訴　網友再起底！桃檢聲押了

▲警方在新竹區一處遊樂場，以涉嫌略誘、妨害自由逮捕到陳嫌。（圖／翻攝自網路）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園3歲小男童大賣場被帶走又棄12公里遠公園案，中壢警分局翌日晚間於新竹循線逮捕涉案的陳姓男子，陳男於偵訊中坦承犯案；網友同時發現，陳嫌於15年前在桃園一家大賣場，也以同樣手法誘拐一名4歲小男童，2005年涉案時檢察官以不起訴但須強制就醫，後來涉及其他刑案入獄服刑，兩前年出獄後靠打零工過日子。

▲陳嫌被逮後拒絕夜間詢問，對為何帶走男童避重就輕。（圖／翻攝自網路）

這起男童在大賣場失踪案，發生於5月16日，3歲小男童與阿嬤到中壢區家樂福大賣場購物，阿嬤因去上廁所出來後，發現原在廁所外的小男童竟不見了，相當著急，遍尋大賣場內不著後，於13時45分立向警方報案請求協尋，男童家人並向議長邱奕勝請求協助，邱議長於臉書群組發動網軍，大規模協尋，幸在當天傍晚大溪區中正公園管理員發現男童報警，通知家長領回。

警方事發後，調閱賣場錄影帶於檢方指揮偵辦下，循線在新竹區一處遊樂場，以涉嫌略誘、妨害自由逮捕到陳嫌。陳嫌17日晚被捕後拒絕夜間詢問，18日移送前除了承認男孩跟他走出賣場，對為什麼帶到大溪，還有是否傷害男童，有沒有以同樣手法帶走其他孩童等情節，一概推說「不知道」、「沒有」，幾乎都完全避重就輕。

該起事件引發各界關注，網友同時發現，15年前，桃園一大賣場也發生4歲小男童被拐走案，相互比對後發現，當年犯案的男子陳X隆和這次犯案男子陳X龍，名字雖僅相差一字，但經多方求証，兩人身份証字號都相同，而確認是同一人所為。

據指出，陳嫌為新竹人，2005年涉案時檢察官以不起訴但須強制就醫。16日在中壢大賣場帶走男童前，跟著其他工人住在大溪中正公園附近一間工頭租的房子，案發後躲到新竹住小旅社，警方17日據報在一間遊樂場找到他。而陳男誘拐兒童罪15年前獲不起訴，這次相同手法再犯案，被網友搜出，也令家有小朋友的家長相當憂心。

陳男被依妨害性自主等罪嫌送辦，桃園地檢署考量他有再犯之虞，18日下午4時許向法院聲請羈押。

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