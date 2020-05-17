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3歲小男童被帶走又棄12公里遠公園　中壢警已鎖定1名特定對象

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▲桃園3歲小男童尋獲，警方鎖定1特定對象

▲3歲小男童被帶走又棄12公里遠中正公園，中壢警方已鎖定1名特定對象。（圖／翻攝自網路）

記者楊淑媛／桃園報導

一名3歲小男童16日和阿嬤一起逛中壢區家樂福大賣場，而阿嬤去上廁所出來後，卻發現男童不見了，所幸最後於12公里外的大溪區中正公園發現。對此，該警方現已鎖定1名特定對象，刻正通知到案說明。警方呼籲，家長帶幼童外出，應提高警覺，勿離開視線，以維護幼童安全。

中壢警分局17日指出，該案發生於5月16日，3歲小男童與阿嬤嬤至中壢區家樂福大賣場購物，阿嬤因去上廁所出來後，發現原在廁所外的小男童竟不見了，相當著急，遍尋大賣場內不著後，於13時45分立向警方報案請求協尋。

由於桃園市議長邱奕勝住在中壢區，男童家人遂經由地方里長轉請邱議長協助，邱議長及里長和男童親友，立即於臉書、Line群組發布協尋訊息，引發網友大量轉傳，受到關注。

警方說，男童是在同日下午16時許，由大溪區中正公園管理員發現男童遭遺棄，因此向大溪分局南雅所報案，警方立刻通知案父母前往領回。由於男童不見地點與發現地點相隔12公里左右，男童尋獲訊息Po網後，對於男童被何人帶走？帶走者是居於何意圖，於網路引發熱議。不過，對於男童能很快找到，網友也紛紛表示「太好了！」

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