都是他！專挑小男孩　桃園「拐童男」15年前也在大賣場犯案

▲桃園拐童犯嫌陳男15年前同樣在大賣場犯案，專挑小男童下手。（圖／翻攝自網路）

記者楊淑媛／桃園報導

15年前在桃園一家大賣場拐走4歲小男童，未料，這次於中壢大賣場再犯，拐走3歲小男童！桃園3歲小男童大賣場被帶走又棄12公里遠公園案，中壢警分局17日晚間於新竹循線逮捕涉案的陳姓男子，陳男於偵訊中坦承犯案；警方同時發現，陳嫌於15年前在桃園一家大賣場也曾拐走4歲小男童，全案由檢方深入偵辦中。

中壢警分局指出，桃園3歲小男童大賣場被帶走又棄12公里遠公園案，發生於5月16日，3歲小男童與阿嬤至中壢區家樂福大賣場購物，阿嬤因去上廁所出來後，發現原在廁所外的小男童竟不見了，相當著急，遍尋大賣場內不著後，於13時45分立向警方報案請求協尋。

▲桃園拐童犯嫌陳男被逮捕送警方偵訊。（圖／翻攝自網路）



該起拐童案，中壢警分局報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦並核發拘票，於17日1晚上20時許，循線至新竹市東區林森路查獲該名犯嫌到案，經初步偵訊，犯嫌已坦承犯下該案，全案依法移送地檢署偵辦。

陳男平時在北部地區的工地打零工維生，日前才到大溪一處工地工作，16日下午他在中壢區家樂福大賣場，看到 3歲小男童後獨自一人，竟擅自將男童帶到大溪區，途中發現網友和警方大規模協尋男童，只好將男童放在中正公園。

警方於帶回陳嫌到案偵訊時發現，15年前，年紀不到30歲的陳嫌也在桃園一家大賣場拐走4歲小男童，和這次相同，幸有大賣場監視器錄下嫌犯身影，讓警方有了線索，找到拐走男童也逮到陳嫌。警方將深入調查，陳嫌為何專挑小男童下手及其犯案動機。

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