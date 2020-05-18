快訊／WHA日內瓦「線上會議登場」　習近平受邀開幕致詞…2大議題受關注！

記者陳亭伃／綜合報導

世界衛生組織（WHO）為因應新冠肺炎疫情影響，將原先3周議程縮短為2日，於18、19日在瑞士日內瓦舉行。而最受到外界關注的議題，包括多國聲援台灣加入WHO、WHA議題、以及是否開始調查新冠病毒起源，會員國之中，美國與中國之間的角力恐怕將在此刻顯著呈現。

第73屆世界衛生大會（WHA）於日內瓦時間18日中午12時（台灣時間晚間6時）登場，議題焦點將會關注在「新冠肺炎疫情」上。截至18日全球確診人數達到471萬餘人、死亡病例31萬5283人，美國確診148萬餘人居於世界最嚴重疫區之冠、俄羅斯28萬餘人確診為第二、英國24萬餘人確診為第三。

外界分析，美國自本土疫情爆發之後，總統川普砲轟中國不留情面，中國也給予正面反擊，兩國自中美貿易戰累積至新冠肺炎疫情，恩怨破表恐怕在會議上將會正面交鋒。歐盟消息人士也指出，各國將不會迴避棘手議題，更會呼籲WHO進行更多改革，由於新冠肺炎疫情曝露出WHO組織內許多不足，盼能與更多相關機構、國家合作。

面對多國聲援台灣參與WHA卻受到中國以「無法達到政治共識」阻擋，台灣衛服部與外交部也奮鬥到最後一刻，衛福部長陳時中表示，「在國際重要會議中，無法分享台灣模式，是世界的損失，而台灣無法吸收其他國家相關經驗，也十分不利，呼籲WHO遵守中立立場，不應受到政治干擾。」

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▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）