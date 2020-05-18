義大利死亡數創新低！　開放教堂「保持距離」進行彌撒　西班牙允10人聚會

▲西班牙逐步解封。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

新冠肺炎疫情在歐洲逐漸趨緩，多個歐洲國家也開始鬆綁限制措施，如義大利的酒吧與美髮業者，允許開始自由營業；西班牙也開放10人以內的聚會。

義大利目前確診數為22萬5435人，死亡人數為3萬1908人，而17日的單日死亡數為145人，是3月封城以來，單日死亡數最低的一天。義大利政府宣布，在保持社交距離的前提下，從18日開始允許餐廳、酒吧、咖啡廳、美髮業重新營業，天主教堂也準備恢復彌撒，但大型社交活動依舊禁止。

▲▼義大利允許美髮業重新營業、保持社交距離進行彌撒。（圖／達志影像／美聯社）



西班牙確診數為23萬698人，死亡人數為2萬7563人，而該國的單日死亡數已降到百位以下，因此政府宣布，除了巴塞隆納、馬德里等大城之外，其他國內城市從18日開始分階段重新開放，只要戴上口罩並保持社交距離，就可允許10人以內的小型聚會，而餐廳也可開放一半的室外座位，電影院、博物館也可以開放少量民眾。

比利時預計在25日開放中小學上課，博物館、動物園也可以在事先預約的狀況下，允許少數人進入參觀；希臘的中小學生已重返校園、著名的雅典衛城也重新開放；葡萄牙的餐廳、咖啡廳也可重新開業。

►病床使用量達90%！聖保羅兩周內醫療崩潰 專家估檯面下確診數高15倍

►紐約市公園現「大白圈群」 維持社交距離引網熱議：人體停車場

►英國20％病患「住院期間意外染疫」！醫護太缺防護裝備…無症狀傳開病毒

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

