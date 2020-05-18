中國WHA會前「拉攏太平洋島國盟友」　提疫情援助金與物資…喊話要站同陣線！

▲中國外交部副部長鄭澤光與會太平洋島國聯盟。（圖／新華網）

記者陳亭伃／綜合報導

世界衛生大會（WHA）將於今（18）日登場，在會議前約有13國聲援台灣共同與會，但遭到中國嚴厲反對。上週中國與太平洋島國盟友進行視訊會議，提到「台灣加入WHA會議的議題」，再度強調一中原則，並且希望其盟友可以站在同一陣線，反對任何新冠肺炎政治化的企圖。

根據《路透社》報導，中國外交部副部長鄭澤光日前出席太平洋島國會議，與9個加勒比海國家進行電話會議，在會議中提到WHA預計將會提到「就新冠病毒起源進行調查」，此項提議對中國相當不公平，且部分國家支持台灣加入WHA會議，這已違反「一中」原則。

在這場太平洋島國會議中，所有國家都堅持「一個中國的原則」，包括斐濟、庫克群島、索羅門群島、吉里巴斯等外交部官員皆出席會議，共同討論中國為協助對抗新冠肺炎所提供的資金與醫療物資。中國駐太平洋島國的大使館則發表聲明，在參加電話會議中的與會者皆承諾，「反對任何抹黑、政治化、貼標籤的企圖」。

此外，中國的太平洋島國盟友更讚揚中國採取公開、透明、負責的方式，對新冠肺炎採取及時有力的措施。實際上台灣日前曾對帛琉、諾魯、吐瓦魯、馬紹爾群島等國家進行援助，台灣亦發表聲明「對盟友與有共識的國家給予的支持，表達誠摯的感謝。」

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