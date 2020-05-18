雲林翁摔落大排泡水2小時　警依監視器影像尋獲

▲警員與家屬於大排中發現摔落的陳翁，隨即由家屬跳入纏扶。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗南鎮一名行動不便陳姓老翁騎腳踏車離家後久未返家，家屬發現後報警找尋，斗南警分局四維派出所獲報後，警員隨即協助調閱沿路監視器，依老翁走失路線搜尋，順利找到地點，驚見老翁掉入大排受困，立即報請消防隊將老翁救出後送醫，所幸老翁無大礙。

家住斗南鎮林子里的陳姓老翁（85歲）患有中風行動不便，17日下午1點多趁家人未注意時逕自騎腳踏車外出，家屬發現人車不見後急忙於四處找尋，找尋不著之際並於3點多向斗南警分局四維派出所報案協尋。

▲經通報斗南消防分隊前往救援，遂順利將老翁救出並送往嘉義縣大林慈濟醫院救治。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

四維派出所獲報後隨即調閱陳翁家附近路口監視器，發現陳翁騎腳踏車沿連芳路往阿丹里崙仔方向行進，於是由警員董振義與陳翁家屬沿線搜尋，果然於連芳路邊側發現老翁所騎的紅色腳踏車，陳翁則掉進南勢大排中，其家屬隨即跳入大排內纏扶陳翁，以防跌入水中。

警員於岸上隨即通報斗南消防分隊前往救援，遂順利將老翁救出並送往嘉義縣大林慈濟醫院救治，所幸路口監視器立大功，能確定陳翁行經路線，儘速前往網搜救，所幸陳翁送醫救治後，僅受驚嚇無大礙。

▲經通報斗南消防分隊前往救援，遂順利將老翁救出並送往嘉義縣大林慈濟醫院救治。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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