北市5/25解封第二波9類場館出爐　「實名制APP」入場先掃身分證

▲台北市第二波解封場所。（圖／北市府提供）

記者楊亞璇／台北報導

台北市公有場館18日陸續解封，北市副市長黃珊珊18日宣布25日北市第二波場館解封，除了實名制、不共餐規範以外，室內活動人數提高到100人以下。此外，實名制APP今天開始上線，也會用在今天開放場館。

資訊局長呂欣科表示，實名制場館APP要落實實際聯絡，目前已經解封的場館一定用到這系統，後續有疫調需求，可進行調閱，30天期限內會消除掉，基於保護措施整合性來做。他進一步說明，場館同仁須下載APP，市民進入場館前，提供身份證掃描，或是手動輸入資料也可以，APP不會見到市民的個資，請市民放心。





▲北市要求業者使用實名制APP。（圖／記者楊亞璇攝）

黃珊珊指出，30幾天沒有本土案例，盡快加速解封，但是沒有辦法確定中央邊境政策，只要管制嚴格，內部可以快速解封，還是希望將來編進管制集中檢疫14天，國內可以做正常生活，還是會在公有場館實施APP實名制，拜託市民一定要帶證件，或至少有可辨識身份的證件。

▲掃身份證驗證。（圖／記者楊亞璇攝）

北市第二波解封之場所、活動(5月25日起)：

區民活動中心、各區行政中心禮堂：開放100人以下使用

公民會館、新移民會館、非政府組織會館：開放100人以下使用

社區關懷照顧據點：逐步開放100人以下課程

老人服務中心：辦理100人以下活動

親子館：恢復半數入園(週二至週日開放)

爵士廣場、板橋站及西門地下街跳舞區：開放使用

社區健康篩檢(癌症篩檢、三高篩檢等)活動 恢復辦理

迪化汙水處理廠環教團體參訪：開放100人以下團體申請

翡翠水庫管理局水庫參訪：開放100人以下團體申請環境教育課程或參訪活動

北市上週也宣布第一波解封的場所與活動從5月18日正式開放，這些場館地點，包括：區民活動中心、各區行政中心禮堂申請公民會館、新移民會館、非政府組織會館、林安泰古厝民俗文物館、台北市孔廟，開放場地租借。

社區關懷照顧據點、老人服務中心，開放50人以下課程；原民會的北原會館、凱達格蘭文化館，開放場地租借申。

捷韻國際廳，開放場地租借申請，北投會館學員宿舍，開放租借團體辦理住宿。北投、南港展覽館旅客服務中心也開放旅客、里民使用場地辦理活動。

台北228紀念館、士林官邸正館、閻錫山故居、糖業文化展示館、新文化運動紀念館、台北書畫院、萬華故事館、中心新村、藝文推廣處藝文大樓、文山劇場、大稻埕戲苑，恢復正常運作。

國父史蹟館平日重新開放；士林官邸綠化教室、花卉綠化教室、新生綠化教室、大安綠化教室、青年綠化教室、和平青草園綠化教室，恢復辦理課程活動。翡翠水庫管理局水庫開放50人以下團體申請環境教育課程或參訪活動。