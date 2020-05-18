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一天要洗7次澡！急診醫首談抗疫「超高壓經歷」：我們還是人，也會怕

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▲▼臺北市立聯合醫院陽明院區,防疫管控,篩檢站,防疫人員,救護車。（圖／記者徐斌慎攝）

▲醫師分享防疫以來的心路歷程。（圖／記者徐斌慎攝）

記者林妤柔、簡仲豪／採訪報導

新冠肺炎疫情趨緩，歷經武漢台商回台、境外移入爆增、清明連假人擠人，以及敦睦艦隊確診者下船趴趴走，讓醫護人員心情像坐雲霄飛車一樣，緊繃、舒緩但仍不能完全鬆懈。回顧近4個月的時間，有醫師感受台灣自SARS的成長、進步，有醫師認同，台灣這次能防疫之所以能繳出亮眼的成績，歸功於政府、醫護人員、民眾，每一個都是重要的螺絲。

中山附醫兒童急診主任謝宗學分享，SARS爆發時，自己剛好擔任實習醫生，這次新冠肺炎爆發時，也依稀想起當時的緊張感。他表示，這次疫情爆發初期，他常讓自己處於緊張的狀況，尤其是看到中國狀況，壓力大到睡不好，還不斷的做噩夢。

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「我們還是人，也是會怕，只是醫職所在，事情要做好。」他坦言，壓力最大的時候是疫情爆發初期，很怕台灣跟歐美一樣，醫療資源崩壞。所以，醫護人員都很緊繃，每天都要追中央流行疫情指揮中心的篩檢規則，可能早上有，下午又有變化，「那段時間大家對病毒都很陌生，中國致死率高，但數據資料又只能當參考。」其中最大的壓力源，就是穿隔衣。

▲桃園市衛生局指出，6日起落實陪病者與探病管制措施，探病者採實名登記。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲光是穿脫隔離衣就必須花上20分鐘。（圖／記者沈繼昌翻攝）

隔離衣光是穿拖就要花上20分鐘，尤其脫下來最麻煩，必須照著防護衣步驟才能確定不會沾染上自己的身體。「我當時還做噩夢，夢到台灣發生大規模社區感染，結果醫療人員都沒有設備，病人把大量飛沫跟痰噴到我的身上，然後我就驚醒了。」謝宗學表示，幸好這些事情都沒有發生，也發現台灣跟以前SARS時不一樣。他說，台灣自從經歷SARS的慘痛教訓後，就不斷演練，以防類似疫情再度發生。

「我們把疫情當作戰爭在演練。」謝宗學指出，除了醫療人員訓練外，台灣還不斷的修法。「和平醫院封院是個滿悲傷的事，在那之後我們不斷檢討流程哪裡有問題。」這17年來，台灣不斷的休傳染病防治法跟相關法條，讓政府做事都有法源依據，不讓和平醫院的悲劇再次重演。

急診醫師白永嘉表示，「疫情剛開始時，放射科醫師一天要洗7次澡，每次執勤工作量都相當大。」這段防疫期間，醫護人員都非常緊繃，很多民眾到醫院都可以感受得到，每個醫護人員都裝備嚴密，防護衣的穿、脫等步驟都很紮實。另外，疫情剛開始，各家醫院陸續設置戶外帳棚區，對每一個病患做嚴格的檢查，工作量很大，不管是護理師、放射師或每一個人在醫院裡工作的同人都非常辛苦。

▲▼行人,路人,口罩,流感,防疫,小朋友,小孩,兒童,家長,親子,假日,休憩,兒童安全,散步,出遊。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣防疫如此成功都要歸功於民眾、政府、醫護人員團結一心。（圖／記者李毓康攝）

白永嘉表示，很感謝指揮中心將所有流程都和院方說明，包含什麼人需要檢疫、什麼人需要隔離、什麼情況下該怎麼做，都有標準的SOP可以參考，解決很多醫院的疑問，從開始的政策到現在這樣慢慢微調，感觸很深。他也表示，這次防疫3大重點：政府、醫護人員、民眾，每一個都是重要的螺絲，台灣民眾表現出極高的配合度，才能有今天這樣的成績，讓大家的心情都踏實很多。

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