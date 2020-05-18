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限量1000個！980元背包「背帶太鬆」爆瑕疵　館長霸氣全退款：認賠近百萬

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▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／寶寶愛館長）

▲館長賣斜背包，限量1000個，價格是980元。（圖／翻攝自YouTube／寶寶愛館長）

網搜小組／鄺郁庭報導

網路名人「館長」陳之漢創立健身館後，近年來也陸續開設副業，經營服飾品牌「惡名昭彰」，並販售健身食品、蕃薯、冰品和蜂蜜等商品，日前還推出限量1000個的一款背包。結果館長16日直播時，說有人反應這款斜背包的背帶有點鬆，他實測一天，發現確實有這樣的問題，決定全數退款，近百萬的損失他會全數負責。

館長退款的決策，吸引網友在PTT的Gossiping板上問卦「館長背包因背帶太鬆，決定全數退款！」文中表示，他看直播時，館長說有人反應這款售價980元的背包背帶太鬆，館長自己實際測試一天後，發現確實有背帶太鬆的狀況，決定限量1000個包包全數退款，背包不用寄回當做免費的。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／寶寶愛館長）

▲因為背帶太鬆的問題，館長宣布全數退款。（圖／翻攝自YouTube／寶寶愛館長）

這讓原PO忍不住問，「館長表示這次損失近百萬，會檢討QC部門的員工，尋求改進方法。有沒有館長第二次全賠，買到的人爽翻的八卦？」看到貼文後，不少人讚賞館長態度，「不錯啊！很少有廠商願意這樣做」、「不論成本售價的話，願意負責其實挺好的」、「帶子鬆就退，酸的去看看其他通路怎麼處理客訴的如何？」

不過也有網友直嘆，「我覺得館長人不錯，但是下面的人……」、「這種基本款做到出問題，廠商不用包嗎」、「要發展副業應該要找一些專業的，而不是叫教練來頂」、「尼龍腰包成本其實沒多少」、「很有誠意了啦！只是他員工……真的有點戳」、「品質跟品管都在降，就看這要發生幾次」、「又出包了喔？咦！我怎麼會說又？」

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