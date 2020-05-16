電動牙刷較貴...他問值得買嗎？　過來人「明顯有感」大推：發現新世界

▲牙齒保健很重要。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

大家都渴望擁有一口白皙美牙，因此更要注意口腔衛生保健。有網友最近猶豫要不要入手電動牙刷，購買前先上網詢問鄉民意見，結果大家幾乎一面倒大推，狂勸「超值得」、「後悔沒有早點買」。

一名網友在PTT女板發文，他表示近日為了想把牙齒刷得更乾淨、清理牙結石，因此萌生了想買電動牙刷的念頭。不過電動牙刷和一般牙刷相比價格落差大，原PO因此事先做功課，詢問過來人們「值不值得換？」

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留言之中，大部分的網友都表示「很值得」，大推原PO一定要買，「牙結石堆積速度慢很多」、「回不去了」、「非常值得，用完看見新世界」、「第一次用電動牙刷的感想是，原來這是我這輩子第一次刷牙」、「後悔沒有早點買」、「本來每年檢查都固定有1、2顆蛀牙，但開始用了電動牙刷後就沒了」。

▲用過電動牙刷的網友都大推，直呼會發現新世界。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

值得注意的是，電動牙刷刷頭不便宜，因此網友提醒要好好保養刷頭，避免發霉。但也有人覺得真的太貴，最後果斷放棄。

此外，還有部分鄉民提到「沖牙機」，也是個很值得買來清潔牙縫的工具，「尤其沖牙機，用強勁水注幫齒縫洗澡，真的乾淨」、「我有基本款音波牙刷和沖牙機，非常值得」。

►戴口罩也要保養！

