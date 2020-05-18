「哪個街邊小吃價格最盤？」網秒點名它：70元吃粉漿　這道2份600元扯炸

▲不少人認為蚵仔煎份量少、價格又貴。（示意圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣被譽為美食天國，但就算是同道料理，也可能因為食材、處理方式，價格也有所不同。就有網友在PTT的Gossiping板上問卦「哪個街邊小吃價格最盤？」好奇哪樣台灣的街邊小吃，是別人買會笑別人、自己去買都會覺得被騙錢。話題引發熱論，最多人點名的則是「蚵仔煎」，直呼「70塊吃粉漿和幾片青菜。」

這位網友文中先是表示，現在台灣的街邊小吃裡面，不管是什麼珍奶、雞排、蚵仔煎、滷肉飯、夜市牛排，接著就發問，「總之就是這幾個知名的小吃，有哪樣是你們覺得買起來超盤的？去買的人你會笑他，你自己去買會覺得被騙錢的那種，都擠？有卦？」

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看到貼文後，馬上有人點名蚵仔煎，「蚵仔煎，小小一個就要70」、「蚵仔煎，70塊吃粉漿和幾片青菜」、「各種煎，主要就是粉漿、蛋、一點青菜加上主料（花枝、蝦仁、蚵仔），一堆難吃沒什麼料的都要60起跳，到底在貴三小。」也有網友認為是骰子牛，「骰子牛，貴又少，不如吃牛排」、「秒想到骰子牛」、「吃骰子牛不如直接吃牛排。」

▲一名長髮妹曾在某夜市買2份骰子牛，花了600元，份量讓人看傻。（圖／翻攝爆怨公社）

其他人也紛紛留言熱論，「手沖咖啡ㄅ，尤其主打一個故事一杯咖啡的那種」、「糖葫蘆，有夠難吃」、「排骨酥，有些不知道炸好幾次了都老了」、「士林夜市的水果，墾丁大街滷味，其他自己想」、「滷味，沒價目表的根本盤」、「熱魯味，X的沒什麼東西就破百」、「烤玉米應該可以上榜吧？」