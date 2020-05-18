路透：美鼓勵國內製造業撤離陸　推7千億「遷移基金」補貼

▲新冠肺炎疫情燃燒全球。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者施怡妏／綜合報導

美國白宮傳出將把美國工業的供應鏈遷出中國大陸，並利用稅收減免，以及返國生產補貼的方式作為鼓勵措施。目前有十幾位的政官員正在進行討論，且擬出草案，試圖藉著減稅、補貼、更新法規，以及推出250億美元（約新台幣7,551億元）的「遷移基金」補貼，鼓勵美國企業，或主要供應商遷出。

根據《路透社》報導，美國總統川普一直以來都希望，將製造業從海外遷回，近來因為新冠肺炎疫情爆發，美國許多商品依靠大陸供應鏈，如今都面臨到生產困難的狀況。川普上週四已簽署行政命令，賦予美國國際發展金融公司（U.S. International Development Finance Corporation， DFC）新的權力，為美國本土的製造業提供幫助，生產上以達到美國市場的需求為優先，其次再出口到其他地區，其中包含藥品在內。

共和黨和民主黨都在制定相關法案，減少美國對大陸製造產品的依賴。據了解，2019年大陸製造的產品約佔進口總額的18％。美國共和黨參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）預計在本週發布新法案，「這一次的疫情使所有人感到痛苦，也提醒著我們，太依賴中國等國所提供的醫療用品。」

▲大陸部分地區封城，經濟產業停擺。（圖／路透社）

共和黨參議員霍利（Josh Hawley）則積極推動醫療供應鏈，並藉由「投資補貼」，提升國內商品和零部件生產國際化。共和黨參議員盧比歐（Marco Rubio）在本月初提出法案，禁止美國出售部分敏感商品給中國，且針對在中國的美國企業，提高稅收的費用。共和黨眾議員格林（Mark Green）提出「SOS法案」（Secure Our Systems Against China’s Tactics，SOS ACT），鼓勵美國的投資者，投資與美國國家安全相關的公司。

據了解，華府有一項構想，由政府提供資金250億美元，分配給從中國遷回美國的「必需品」製造商，確保供應鏈下游的產品都是在國內採購的，但此想法可能會違反世界貿易組織（WTO）的規定，並且阻擋其他外國企業在美國發展。