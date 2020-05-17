「新冠疫情揭露政府真面目！」歐巴馬再轟川普防疫官：連假裝負責都不會

▲這場畢業典禮邀請到美國前總統歐巴馬致詞演說，透過臉書、推特等平台播出。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美國前總統歐巴馬（Barack Obama）16日再度砲轟現任川普政府抗疫不力，強調新冠肺炎疫情大流行揭露政府的真面目，相關負責人並不清楚手上進行中的事務細節，許多人甚至連假裝負責這層功夫都不做。外媒形容，歐巴馬此次的演說，是前任總統對現任總統的罕見指責。

綜合衛報、美聯社報導，歐巴馬16日透過網路直播在傳統非裔大學（HBCU）畢業典禮致詞，提及近來政府應對新冠肺炎疫情的處理態度及一名非裔人士外出慢跑卻遭到槍殺的社會事件，演說內容帶有濃厚政治味。

儘管歐巴馬並未點名川普及特定官員的姓名，但他批評美國聯邦政府應對疫情的做法，「這場大流行終於完全揭開『很多負責人都知道他們在做什麼』的內幕，在他們之中，甚至有很多人連假裝負責都沒有。」

全美確診數現已超過146.7萬例，迄今累計8.8萬人染疫病逝。歐巴馬指出，從疫情流行對社區造成巨大影響的角度來看，非裔族群仍背負著潛在不平等及額外負擔，「世界正處於一場毀滅性的傳染病和可怕的經濟衰退之中，你們被要求在這樣的環境與世界到屬於你自己的那條路。」

此前，歐巴馬月初曾對川普應對疫情的處理提出嚴厲批評，直指是「絕對混亂的災難」（absolute chaotic disaster）。

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