太極大師輸慘「30秒倒地3次」！遭業餘格鬥家一拳KO昏迷　對決影片曝光

▲太極大師輸慘「30秒倒地3次」，遭業餘格鬥家一拳KO昏迷。（圖／翻攝自YouTube）

記者趙蔡州／綜合報導

自從格鬥狂人徐曉冬單挑太極拳之後，大陸不斷掀起傳統武術對決現代武術的風潮。渾元形意太極掌門人68歲馬保國17日參加一場擂台戰，對手則是一名50歲業餘搏擊愛好者，不料比賽開始後他完全沒有招架之力，短短30秒內遭重拳擊倒3次宣告敗北。

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綜合大陸媒體報導，馬保國17日下午參加一場民間擂台賽，對手是業餘搏擊愛好者王慶民。裁判宣布比賽開始後，馬保國4秒內立刻被王慶民擊倒，儘管他立刻站起來繼續比賽，周旋到18秒後仍被第2次被擊倒，裁判見狀立刻衝上前讀秒，他聽見讀秒聲後則搖搖晃晃的站了起來。

▲比賽影片曝光後在微博引發討論。（圖／翻攝自YouTube）

裁判判斷馬保國狀態後，示意雙方比賽繼續，馬保國在30秒時搶先出腳進攻，不料被王慶民以一次鞭腿還擊，接著更連續出拳命中他的臉部，這一次他直接倒地昏迷不起，裁判見狀也直接省略讀秒、宣布馬保國敗北，讓馬保國的的徒弟上台檢查傷勢。

比賽影片曝光後在微博引發討論，有人說「感覺馬大師能跟我打個旗鼓相當」、「沒看出渾元形意太極的招式啊，看著像來鬧的」、「連基本的防守和閃避都沒有，武俠小說裡還得護住臉吧」、「30秒結束也太誇張了吧」、「情緒醞釀兩小時，結果比賽只有二十秒。」