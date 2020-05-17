李府千歲聖誕 「南鯤鯓代天府」出現年度最大廟會進香團

▲台灣王爺總廟「南鯤鯓代天府」李府千歲及范府千歲聖誕日前夕，熱鬧滾滾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣王爺總廟台南市北門區「南鯤鯓代天府」，一度因為新冠疫情嚴格管控進香團，在疫情慢慢解除下，16、17日一年一度最盛大的廟會陸續登場，17日逢李府千歲聖誕日，來自全台灣各地區以及海外分靈寺廟都組成進香團，回到南鯤鯓代天府向李府千歲及范府千歲「謁祖」及「祝壽」。

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雖然進香團多，但是為防疫進香客明顯減少，總幹事侯賢遜表示，非常感謝各地分靈廟宇的配合，廣大廟庭整日鑼鼓喧天，熱鬧滾滾。總幹事侯賢遜說，聞名暇邇南台灣大廟會之一的南鯤鯓代天府「李府千歲」（大王爺）及「范府千歲」（五王爺）」聖誕日，是農曆4月26日及27日，由南鯤鯓代天府分靈的眾多廟宇，在聖誕前都紛紛組團回來「祖廟」南鯤鯓代天府「謁祖」及進香「過爐」，同時為「李府千歲」及「范府千歲」進行「祝壽」儀式，16日為周日，各地進香團到祖團到南鯤鯓代天府進香謁祖，因此，信徒民眾、民俗藝陣、車潮把廣大的廟庭擠得水洩不通。

包括，171線及174線學甲區往北門區的路段、西濱公路台17線、西濱快速道路台61線由台南市北上七股區、將軍區至北門區路段或嘉義縣布條鎮、義竹鄉往北門區蚵寮的西濱公路上、台84東西向道路，都因為南鯤鯓的大王爺及五王爺聖誕大廟會，進香團多，進香客少了許多，在大牌樓處下車，再徒步近來南鯤鯓廟謁祖進香，虔誠跟王爺公祝壽。

在南鯤鯓代天府大廟廷，不但許多寺廟的乩童都使出渾身解數操演，來自各地進香團的神輿、神明很多，形成一場「神明大會串」，鑼鼓喧天，而且在鞭炮及煙火助勢下，更加熱鬧滾滾，場面盛況空前，再為北門濱海小鎮掀起祭典高潮。

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