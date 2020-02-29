南鯤鯓代天府面對新冠肺炎疫情　暫停餐廳及住宿會館供餐宿

▲南鯤鯓代天府宣布面對新冠肺炎疫情暫停餐廳及住宿會館供餐宿，王爺祭活動也暫緩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣王爺總廟南鯤鯓代天府，面對全球的新冠肺炎疫情的非常時期，避免造成群聚感染的危險性，29日決定餐廳及住宿會館自即日起至農曆3月底，暫時停止對外供餐宿，防止新冠肺炎病毒擴散。

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南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜表示，南鯤鯓代天府創建於明永曆16年（公元1662年），崇祀五府千歲，有「台灣王爺總廟」、「台灣省宗教紀念物觀光區」、「國定古蹟」、「米其林綠色旅遊指南三星級景點」雅號；也是台灣王爺廟指標性廟宇，分靈宮廟眾多且遍及海內外，王爺祭也是全台規模最盛大，進香團最多的王爺祭，也因此被內政部指定「五府千歲進香期」為國家重要民俗。

總幹事侯賢遜說，「防疫工作、全民有責」！因應政府防疫措施，身為台灣王爺總廟的角色，目前南鯤鯓代天府 農曆3月、4月已登記來府的進香團（含有住宿、用餐） 陸續接到電話通知取消登記。事務單位公關組長陳思妤也指示組員主動電話向未來電的宮廟單位了解是否延期，全方位主動問候關心服務。

南鯤鯓代天府也決定，為防止新冠肺炎病毒擴散，造成群聚感染，該廟餐廳及住宿會館，自即日起至農曆3月底暫時停止對外供餐宿的服務。侯賢遜強調，新冠肺炎疫情是人類共業的危機、大家都必須共同參與防疫措施，因此餐廳及住宿會館，暫時停止對外供餐宿。

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