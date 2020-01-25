影／神預言蔡英文當總統！南鯤鯓抽今年國運是「下下籤」　詩句「沒一句好話」

記者吳奕靖、陳雕文／台南報導

為祈求風調雨順、國泰民安，曾抽出「武則天坐天」的台南市「南鯤鯓代天府」於25日（初一）上午11點抽籤，在第11分鐘，第16支籤抽中跟2018年一樣的「丙子」籤，屬於「下下籤」。籤詩內容為4句詩句，卻沒一句好話！但今年廟方堅持不解籤。

▲國運籤出爐，以下同。（圖／記者吳奕靖攝）



籤詩內容為「命內正逢羅孛關，用盡心機總未安，作福問神難得過，洽是行舟上高灘」。2018年廟方曾提到，「命內正逢羅孛關，就代表這個關卡不好過。用盡心機總未安，作福問神難得過，洽是行舟上高灘…在這4句詩句中，沒有1句是好話啦」。今年由於廟方連續5聖筊得到王爺明示，絕不解籤，留給外界自行解讀。

「南鯤鯓代天府」曾在2015年抽出「武則天坐天」的國運籤，轟動全國。當時許多人都直指籤詩預言的就是2016年總統大選，由於武則天是中國第一位女皇帝，台灣也會出現第一位女總統。後來蔡英文果然在2016年總統大選中擊敗一眾男性候選人，成為台灣第一位女總統。

據了解，廟方近六年籤詩分別為：2015年（羊年）國運籤「武則天坐天」，中籤（第10支籤）。2016年（猴年）國運籤「劉智遠邠洲投軍」，中下籤（第1支籤）；2017年（雞年）「聞仲西征遇十絕陣後逃」，下下籤（第9支籤）；2018年（狗年）「漢李廣父子陣亡」，下下籤（第3支籤）；2019年（豬年）「無示籤首」（連60支籤未中）；2020年（鼠年）「漢李廣父子陣亡」，（第16支籤）。

出稿時間：12：35



更新時間：15：20（新增影片）