南鯤鯓代天府新春文藝季徵集詩作　名家書法作品典藏展開幕

▲南鯤鯓代天府董事長王連興、總幹事侯賢遜、顧問團主席侯博明等人參與2020新春文藝季南鯤鯓代天府徵集詩作名家書法作品典藏展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

財團法人南鯤鯓代天府在鯤瀛文化藝術館」舉辦「2020~新春文藝季南鯤鯓代天府徵集詩作~名家書法作品典藏展」，1日在靈霄寶殿前廣場舉辦開幕茶會，由董事長王連興、總幹事侯賢遜、顧問團主席侯博明、榮譽主席黃正雄、雲管處長徐振能等人，頒發證書給95歲高齡李賜端等67位參展書法作家，場面熱鬧。

民俗舞蹈表演，為南鯤鯓代天府徵集詩作~名家書法作品典藏展開幕茶會揭開序幕，南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜說，南鯤鯓代天府除了擔任宗教的心靈信仰外，隨著時代變遷，對於淨化人心、提升文化素質等，更有著責無旁貸的肩負。近年來更致力於推行宗教文化、教育、公益、慈善事業建設，其犖犖者，先後舉辦有槺榔山莊傳奇南鯤鯓文化祭、全國藝陣傳奇、全國龍獅藝陣錦標賽、南鯤鯓王爺祭、鯤鯓王平安鹽祭、鯤瀛全國詩人聯吟大會、鹽分地帶文藝營、台語文學營、百年百福百家書畫展、文藝展覽…等文化活動；出巡澎湖、出巡臺南府城、出巡嘉邑諸羅，羅天大醮等宗教活動暨成立鯤瀛文化藝術館、大鯤園五王文史館。近期更擘劃新建上億元的「南鯤鯓博明文化美術館」，推展宗教文化志向不遺餘力。

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侯賢遜說，隨著廟務軟硬體建設及景觀規劃蓬勃發展，特將南鯤鯓代天府：一、2008年「大鯤園五王文史館落成」；二、2008年「戊子年鯤鯓王出巡澎湖」；三、2012年「凌霄寶殿入火安座」；四、2014年「台灣第一大醮南鯤鯓代天府甲午科護國慶成祈安羅天大醮」等近期重大建設活動4大主題，委任台南市鯤瀛詩社「鯤瀛全國詩人聯吟大會」承辦徵集詩作，每次詩會都有來自全國騷壇國學碩彥，騷人墨客500餘人共同集聚獻詩，並彙編詩集。

這次徵集詩作名家書法作品典藏展，由代天府秘書李國殿負責執行策展，以擷錄詩集佳作，邀請全國書法名家李賜端、連勝彥、翁資雄、李國殿、吳明昌等67名揮毫墨寶應景展出。受邀參加全國書法菁英，作品書體行、楷、隸、篆兼具，書風體貌也各顯奇變，氣韻生動，蒼勁絕倫，充滿盎然拙趣，充分體現臺灣書法的發展風貌。從作品窺見楷書淡逸而醇斂、凝煉兼融靈動暢達的韻致；行書各取神采昂揚，翰逸神飛，飛馳縱放之態；篆隸秀麗婉轉、渾穆古樸，凝實潤含拙澀之趣。縱覽書法各家，以書體自然抒放之筆意揮灑詩作，一、可憶當時重要活動情景，二、可襯托詩藻與翰墨結合藝文之美。讓十方信眾欣賞到藝術與文化內涵的唯美交集，更能體現南鯤鯓代天府宗教文化深耕底蘊，提供新春佳節藝術饗宴之旅，歡迎各界蒞臨參觀。