會考社會科史地公民統整題高　補教師：考生要提升空間、時間感的整體性

▲補教師建議學生，要拿高分，就要增加閱讀能力以及思考能力。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

國中會考今（17日）結束。社會科補教師指出，今年歷史、地理、公民三科統整性的考題比例偏高，尤其史地混和度很多，圖表題近年也持續升高，甚至有新的呈現方法，考生可能剎那間會不知道是什麼意思，另外，純文字題不到4成，著重觀念性的理解以及學科知識的運用。

補教師范郁彤說明，今年考題很有鑑別度，且很靈活、取材也多元，有考題考到家族群組訊息的假訊息、北部工業區搭配順行風向的空污考題等。

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范郁彤進一步說明題型，她認為第9題出的滿漂亮的，該題一開始可能不知道是要考什麼，但是經過仔細閱讀後，會發現是要中國哪個朝代有統一文字的政策，該題觀念簡單，但是題目呈現的方式活潑，考題也不難但就是要考考生觀念的運用。

▲補教師范郁彤。（圖／記者崔至雲攝）

另外，第17題是地理題型，主要是要考中國工業區的經濟問題，但題目考到中國與全世界的地域性的觀念，讓試卷有空間感；18題是要考區域時差，但題型以全世界地理來考，因此地圖素養很重要，平時也需培養社會科不分的整體性觀念；45題也是史地混和題，要考生看出什麼時間、地點，發生什麼歷史，因此空間感、時間感要拉大。

范郁彤建議未來要應試的學生，要拿高分，就要增加閱讀能力以及思考能力，並擴大自己腦中的統整能力、空間感、時間感。另外，今年要拿A++只能錯3題、A+錯6題、A錯10題。

