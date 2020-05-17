會考自然A++只能錯2題　補教師：歷年最少計算題考「觀念定義」

▲補教師預估，自然科要拿到A++只能錯2題。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

109學年國中會考今（17日）結束。自然科補教師楊過指出，今年計算題只有3題，可說是有史以來計算題最少的一份考高中試卷。該份考卷也發現出了很多「觀念、定義」題型，有一定的變化跟宣示意義，似乎是與教學者喊話，未來不應再填鴨式教學，應傳送觀念，並讓學生利用思考而了解知識，而不是死背。

楊過說明，今年的自然科試卷已經朝向108課綱，以往一份考卷計算題落在6至7題，但今年只剩3題，可說是有史以來計算題最考的一份試卷，但外界就好奇是否沒有計算題，就沒有鑑別度？但他認為，其實這與考生的觀念理解，以及老師如何教有很大的關係。

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▲自然補教師楊過。（圖／記者崔至雲攝）

楊過指出，今年的素養題都在題組中，題型有點像閱讀測驗，考生只要有基本的觀念，加上仔細閱讀題幹，就可以找到答案，另外，他也發現今年增加很多圖表題，舉例54題，考生只要了解圖表，加上文字能力的理解、解析能力夠好，就可以答題。

楊過進一步分析考題，今年考題感覺是在告訴教學者，未來應該如何教學生，以第12題為例，是在考簡單的機械輪軸，但是如果老師平時沒有讓學生實際操作機械輪軸，只在黑板上講，學生不會理解真實的樣貌，因此若老師在課堂上有真的把輪軸拿出來讓學生操作，實際動手作，這一題就不難，考的就是基本觀念。

▲▼補教師認為，今年自然考題多屬素養題，考學生基本觀念。（圖／翻攝國中會考自然科題本）

再舉例第19題，該題是要考熔點及沸點，但是考題中多了文字的敘述，以及結合生活情境，考生一開始看到題型可能不了解到底要問什麼，但如果日常老師有傳授基本觀念，並不是填鴨式教學，這種題型其實是算觀念定義，考生能輕鬆答題。

楊過表示，「這份考卷有一定的變化跟宣示意義」，教學者能依循該份考卷的出題模式，在未來兩三年內改變教學方法，讓考生輕鬆解題。楊過預估，要自然科要拿到A++只能錯2題、拿A錯只能錯4題，至於程度中等的學生拿B++不難。

