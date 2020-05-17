英文會考出題友善　考題有奧運、賣便當超多元！前三志願需全答對

▲補教師認為，要上前三志願，英文科須全對。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

109年國中會考今（17日）結束。在英語科部分，補教老師認為，今年試卷出題不難，友善度高，並且也有不少時事題目，靈活多元，甚至看到考卷感到很「欣慰」，都有出到國中的精華。但要上前三志願（A++）可能不能有錯，要拿A只能錯3題，至於程度中等的學生來說，這份考卷可能不好寫，很很多觀念題。

補教英語老師林熹認為，今年英語科試題吻合108課綱精神，學習著重跨領域與實用性，考題有結合時事，像是有題到2013年慕尼黑公投拒辦冬季奧運的新聞為題幹，另外也有大拍賣的情境題目，又或是台灣人到紐約賣便當等新聞題材，整份試卷多元活潑。

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▲補教英語老師林熹。（圖／記者崔至雲攝）

林熹進一步分析，這次試卷中文法題型，都有考到國中英文文法的重點，而文意部分都是在克漏字題目裡面，體現了新課綱的訴求，考生卻時要有英文的素養，並結合在生活中，這是新課綱的重點。

林熹說明，今年克漏字題目有很大的變化，是近5年內沒有出現過的，以往克漏字考很多時態的轉變，若學生沒有仔細看考題，都會答錯，但這次的克漏字都是在考文意，並且與時事生活緊密結合，只要仔細看完題目，就能好好答題，考題多是在訓練學生的閱讀能力。

林熹表示，整份試卷沒有想像中的難，錯一題應可拿到A++、上前三志願，高分群差別不大，A的水準只能錯三題內，但對於中等能力的學生來說，該分考卷不好寫，因為很多是考觀念。

