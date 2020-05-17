影／肚子痛影響心情不戴口罩又趴睡　新北國中男考生會考3科恐都不計分

記者崔至雲／台北報導

109年國中教育會考昨（16日）舉行第一天考試。一名在新北市考場的男性考生在數學、國文與寫作測驗等三考試中，因在考試中拒絕配戴口罩，被監試委員認定「惡意擾亂試場內、外秩序，情節嚴重者」。全國試務中心指出，該生三科恐不予計分。

▲國中會考因一名考生不戴口罩，被監試委員認定「惡意擾亂試場內、外秩序，情節嚴重者」。（圖／教育部提供）

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根據全國試務中心統計，會考首日全國累計27名考生因發燒使用「第二類備用試場」，這些考生無論之後症狀是否消失或減緩，第二天考試仍將於「第二類備用試場」應考。

▲國中會考於16、17日舉行。（圖／記者許展溢攝）

另外，昨日也有一名於新北市考場進行應考的男性考生，在第二科應考數學時，因肚子痛上廁所，但回到教室後，不願戴口罩，經多次勸導後，仍不聽勸，被監考委員認定蓄意惡搞，過程中甚至還直接趴著睡覺，並在後續的國文與寫作測驗等2堂考試也都出現相同的問題，被判定為「惡意擾亂試場內、外秩序，情節嚴重者」登記重大違規。

至於各考區違規案件？全國試務中心指出，週一會召開會議檢討扣分與否，新北考區此學生案例也會在週一確定處分方式。根據全國試務中心統計，第一天各科缺考人數及到考率，分別為，社會2,283人、98.91%；數學2,353人、98.87%；國文2,394人、98.85%；寫作測驗2,640人、98.74%，4科整體平均缺考率1.16%。

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