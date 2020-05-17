稱柯韓「特殊情誼」被嘲笑　陳佩琪：韓國瑜不堪到不能有情誼？

▲台北市長柯文哲妻子陳佩琪。（圖／資料照）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲日前被問及「是否要給『交情不錯』的韓國瑜一點在紓困方案的建議」，他回稱「也沒有很好啦，只有認識而已」，讓柯過去說法遭到PTT網友起底嘲笑。對此，柯文哲妻子陳佩琪15日發文表示，她過去形容柯、韓「特殊情誼」卻被嘲笑到現在，「韓市長真的有如此不堪到任何人不能跟他有任何情誼？」

陳佩琪先是自嘲，久沒寫臉書了， 「聽說有人很想念我」，因為沒寫東西就沒題材可罵，「前天公布的財產申報，可以開酸的中國基金也清光了，於是有人忍不住開始把我跟韓市長兩個最被討厭的人做連結，希望利用他來黑我，也利用我和先生黑他…」。

陳佩琪說，PTT只要討論先生的任何議題，就會有人放一張截圖，內容是先生曾在某節目上說「他(韓國瑜)在這失業的17年間唸了很多書」 ，接著不忘冷嘲熱諷一番，不知是想嘲弄先生識人不明？還是想嘲弄韓市長沒念過什麼書？

陳佩琪認為，每個人都有自己喜歡看的書，不管韓國瑜失業的17年讀多少書或念過什麼書或只是背誦佛經，柯文哲講這話時只是表明韓把北農治理的不錯，對農產行銷也是言之有物，當然也許只是單純節目上脫口而出的客套之詞，「實在想不透先生講這句話有如此可惡？嘲諷兩年還罵不完」。

陳佩琪接著說，「縱然有人覺得他low，難道就要強迫大家一起辱罵或看不起他？一個人就算過去失業生活頹廢， 但至少現在振作起來，也當選市長了， 有需要對過去長官對部屬的一句讚美，如此冷嘲熱諷窮追猛打兩年嗎？ 」

陳佩琪提到，她曾在臉書上說：「先生帶我去雲林韓市長的農舍作客， 這是先生上任市長以來第一次帶我去人家裡拜訪， 或許他們之間有「特殊情誼」吧！」陳佩琪也無奈表示，就這四個字「特殊情誼」一直被嘲笑到現在，長官對部屬賞識，有「特殊情誼」是如此可恥？ 「韓市長真的有如此不堪到任何人不能跟他有任何情誼？」

陳佩琪也還原當年南下那個周末的前一晚，她自己問先生韓國瑜是誰，「去他家幹嘛，先生說他就是一個快被拔官的人」，他有些資歷， 若做到年底， 就可符合退休資格，先生講的模糊，可能自己也不是很確定 ，但有人就是不肯， 硬要他立刻滾蛋，後來想安排他到市府別的位置，但人家還是反對， 最後逼得他自己遞辭呈走人，理由是「不想造成長官麻煩」。

陳佩琪說，當時柯文哲說雖然只有工作上數面之緣，但覺得自己承受不住壓力而妥協，北農股權分配就是由他們決定總經理人選，對他有些愧疚，才要陳佩琪跟他一起去雲林拜訪。 人不是完人， 都有過去，也相信每個人都有自己特有的才氣，不管後天世俗的成就如何，人格都該受基本的尊重。