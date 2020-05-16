外交部：國際挺台參與WHA　中國大陸施壓世衛阻撓

▲譚德塞。（圖／路透社）

記者蔣婕妤／台北報導

世界衛生大會（WHA）18日就要登場，國際上陸續有其他國家加入挺台行列，外交部發言人歐江安16日表示，外交部注意到中國大陸持續施壓其他國家不要支持台灣，並要求聯合致函世界衛生組織（WHO）秘書處阻撓我方出席世界衛生大會（WHA），我方對此表示高度遺憾及強烈不滿

外交部嚴正重申，台灣是台灣，不是中國的一部分，只有民選的台灣政府才能在國際間代表台灣人民，並為台灣人民的健康負責。中國大陸政府沒有一天統治過台灣，無權在國際上代表台灣人民。中國大陸政府妄圖將其虛構的「一個中國原則」強加於其他國家及國際組織的做法，只會徒增台灣人民對其蠻橫霸凌的反感與厭惡。

外交部深信，中國大陸侵犯台灣人民的健康人權，以及無理打壓台灣人民參與國際醫衛及防疫合作權利的舉動，絕對無法獲得崇尚自由、民主、人權、法治等普世價值國家的認同，其發動聯名函的舉措當然也無法得到多數國家的支持。

外交部強調，台灣擁有獨立、健全及先進的醫衛體系，目前雖然未能完整、即時參與WHO，但卻仍能有效及成功因應肺炎疫情，這是台灣人民及政府共同努力的成果，與中國大陸完全無關。中國大陸企圖欺瞞國際社會、誤導國際視聽的惡劣行徑，外交部予以嚴厲譴責。

歐江安指出，今年國際支持台灣參與WHA的力道空前強勁，顯示我推案的動能大幅成長，國際社會普遍認同台灣參與WHA的急迫性與重要性，我方深受鼓舞、信心倍增。對於友邦及理念相近國家給予的堅定支持及仗義執言，由衷感激。

外交部呼籲，中國大陸政府應該以負責任的態度看待全人類的衛生安全，勿再以偏狹自私的政治考量，持續無理阻撓台灣為全球防疫合作做出具體貢獻，並且壓迫其他國家及WHO呼應其虛幻的「一中原則」。