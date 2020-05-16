領先六都！台南萬象舞廳復業　黃偉哲：符合防疫並寫切結書

▲台南市長黃偉哲指出，業者只要通過市府防疫聯合稽查，並寫下切結書，市府就會依法准許復業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市北區萬象舞廳獲市府核准復業，成為六都第1家業的舞廳，台南市長黃偉哲16日指出，業者通過中央防疫中心定的防疫規定查核，並簽下切結書，市府就會依法准許復業。

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黃偉哲說，根據中央流行疫情指揮中心的一個指導原則所訂下的一些規範，那市府就執行這樣的規範，首先像5月14日先去現場了解視察，並聽取業者的解說，勘查防疫規範要有哪幾項，業者有沒有辦法配合？在台南市附加一項就是說，我們擔心檢查是一回事，執行又是另一回事，所以要求業者出具切結書，切結他們要確實遵守中央疫情指揮中心的規定，如果違反或是被檢舉或是被查獲，要自願歇業1個禮拜。

黃偉哲說，歇業1個禮拜當然對業者來講是一個很大的損失，所以15日時市府就把這個通知書通知所有台南的舞廳跟酒店業者，跟他們講可以來申請查核，就有業者來申請查核，查核通過之後就發給他們許可營業的通知書，雖然中央流行疫情指揮中心已經有規定，市府也不是市長一個命令，大家可以開始營業就營業，還是要經過經發局等聯合稽查小組一家一家查核，市府是要一家一家的查核，通過後再一家一家的准許，所以有送件查核的，市府就去查核，查核通過就准許他們，所以據了解萬象舞廳16日要開始營業。

黃偉哲強調，台南市合格的酒店跟舞廳業者，目前有5家，市府通知書都送達了，他們有來申請市府就去看，目前為止就萬象舞廳一家來申請。

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