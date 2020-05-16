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就愛消防猛男當女婿！婦打遍台南消防隊：我女兒30歲，你們有單身的嗎？

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▲台南市有一名婦人，近來頻打電話到各消防分隊為其女兒「招親」，成為熱門話題。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市有一名婦人，近來頻打電話到各消防分隊為其女兒「招親」，成為熱門話題。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南近期有一名婦人，疑對消防人員有「偏好」，以詢問消防問題為由，幾乎打遍台南市各消防分隊，頻頻探詢消防分隊有沒有單身的消防員，想幫自己女兒牽紅線，從4月初一直打到5月中，全市傳出有至少有2分之一的消防分隊接獲該名婦人的「關愛」電話，令消防人員十分困擾。

據了解，該名婦人都是打電話到台南市部分消防分隊，先以一些消防時事問題，向值班消防人員詢問，而後就直白表示，她的父親是退休消防員，對消防人員很有好感，希望能幫女兒牽線，她女兒年約30歲，目前在教學醫院當營養師助理，相貌身材及工作條件都不錯，並開始問隊上有沒有「單身」的隊員，是否可以介紹一下。但值班人員基於隱私，及婦人所言並非消防問題，所以均予以婉拒。

請繼續往下閱讀...

台南市消防局共有7個大隊53個分隊，其中二大隊下營、官田、玉井、三大隊七股…等超過2分之1以上的消防分隊都接到這名婦人「紅線諮詢」電話，但截至目前尚未牽線成功。

台南市消防第二大隊丁大隊長表示，該名婦人的電話熱線，最近是台南警消間熱門話題，現在目前消防救護報案電話，都統一由消防局119勤務中心受理，119勤務中心再以無線電指派消防分隊出勤，所以婦人頻打電話給各消防分隊值班人員，尚未構成妨害消防救災救護的問題，但也會有「佔線」的問題，讓別人電話打不進消防分隊，值班人員其於為民服務及公務禮儀的立場，也不能拒接電話或掛斷電話，都要好言說明應對，但這真的會影響公務。

消防人員私下指出，這位婦人想為女兒覓得佳婿的心意是可以理解，但一廂情願設定消防人員為擇婿對象而四處打電話「招親」似有不妥，應鼓勵女兒多參加社交聯誼活動，以擴大接觸面，認識適合自己的人，或由親友介紹來促成良緣比較可行。

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