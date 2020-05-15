快訊／六都首家「解封」舞廳　台南市北區萬象舞廳獲准恢復營業！

記者林悅／台南報導

全國酒店、舞廳因應防疫從4月9日起停業，如今疫情趨緩，台南市北區萬象舞廰15日晚上接獲台南市政府公文，同意舞廳恢復營業，成為六都第一家復業的舞廰，75歲董事長曾正義指出，業者配合市府防疫要求，並通過現場聯合稽查，也簽下切結書，感謝黃偉哲市長支持，讓舞廳能復業。

▲台南市北區萬象舞廳通過台南市政府稽查獲准恢復營業，成為六都第1家復業的舞廳，董事長曾正義出示市府核准公文十分開心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新冠肺炎疫情趨緩，之前被中央防疫要求停業的酒店、舞場業者，為了生計紛紛向政府要求復業，因陳時中部長將解封的權利下放地方，要求只要符合「防疫重點」，就是保持社交距離、戴口罩並用隔板將座位區隔開，並要量體溫、實名制，還要做好人流管制、消毒等等必要防疫條件，地方政府可自行同意業者解封復業，惟地方政府一直在觀望，在沒有確切防疫安全保障下，也不敢啟封，怕成為防疫破口，成為「全民公敵」。

為顧及業者生計及防疫要求，台南市長黃偉哲14日下午前往台南市北區已停業萬象舞廳視察，與業者溝通如何在中央防疫要求下，業者是否能營運下去，市府要看看業者有沒有辦法能夠要求客人戴口罩，保持社交距離，又能夠營運。

黃偉哲視察之後表示，看到舞池人跟人最密切接觸的，業者有遵照梅花座規定，所以說有保持社交距離，第2個有隔板也是避免飛沫傳染的機會，也有看到業者進出量體溫、量額溫，然後有實名制登記，業者大體上是符合防疫要求。

15日台南市經發局、衛生局、消防局、警察局等相關市府局處組成聯合稽查小組，再度前往萬象舞廳實地稽查，會勘結果認為符合防疫規定，且業者也配合簽下切結書，市府於15日晚上7時許正式發文給萬象舞廳准許恢復營業，成了六都首家恢復營業的舞廳。

75歲的萬象舞廳董事長曾正義指出，他經營舞廳已35年，這次受疫情影響，停業至今損失初估7、800萬元，包括公關小姐、服務人員、計程車、小吃攤商等，共100多人受影響，等同100多個家庭生計遭波及，但為了支持政府，為了全民配合防疫停業，也是一定要做到。

曾正義說，停業1個多月來，他因擔心復業無期都睡不好，如今終於爭取到恢復營業，100多位員工、200位小姐都很開心，他代表全體員工感謝黃偉哲市長的體恤與支持，十分感謝黃市長及市府團隊。

・全台唯一花神廟，超浪漫