這樣吃冰很貴！　玉井警強力取締玉井老街冰店違規停車

▲台南玉井農會冰店吃冰人潮增多，少數遊客貪圖方便，將車輛違停在冰店門口，影響往來人車通行，玉井警方強力取締。 （圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎疫情有舒緩趨勢，民眾宅在家裡，假日喜歡往山區踏青，近日天氣炎熱，前往台南玉井農會冰店吃冰人潮增多，因玉井老街街道狹窄，停車空間有限，少數遊客貪圖方便，將車輛違停在冰店門口，影響往來人車通行，玉井警方強力取締。

玉井派出所在假日前會在禁止停車路段擺放圓錐，提醒駕駛人勿任意停車，最近懸掛之宣導標語：「這樣吃冰很貴！本路段強力執法 違停罰900元以上」等警告標語，引起路過遊客不禁會心一笑，因為一碗芒果冰大約新台幣100元左右，若汽車違規停車被警察開單，至少要罰900元以上，加起來一碗冰的代價超過千元，實在是天價，玉井分局使用這種接地氣的標語，收到良好宣導之效果。

玉井分局長楊青垂表示，歷年芒果季到來，交通疏導是派出所員警甜蜜的負擔，因為我們希望玉井人能將水果賣出去，各個芒果產業鏈發大財，每家商店都能賺錢，但是少數遊客不遵守交通安全規則，任意停車，造成其他用路人不便，因此玉井分局除製作醒目標語，宣導遊客勿違規停車之外，玉井分局將針對芒果季各重要路段實施疏導管制等措施，以提供遊客旅遊時更多的便利。

玉井分局長楊青垂呼籲汽車駕駛人，在玉井老街停車時，切勿貪圖自身一時之便，逕自在車道上併排臨時停車或人行道違規停車，如違規停車停留未逾3分鐘以上者，依道路交通管理處罰條例第55條第4款及統一裁罰基準表規定，處駕駛新台幣300~600元罰鍰；停留超過3分鐘以上者，依同條例第56條第1項第1款及統一裁罰基準表規定，處駕駛新台幣600~1200元罰鍰，汽車則至少900元以上罰鍰。

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