交通違規3個月檢舉33875件　違規停車台南人最討厭

▲台南市交通警察大隊統計今年1月至3月，民眾檢舉的交通違規案件共33875件，違規停車佔10047件，可說是台南人最討厭的「首惡」。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市交通警察大隊統計今年1月至3月，民眾檢舉的交通違規案件共33875件，前3名違規樣態分別是違規停車、闖紅燈和未依規定使用方向燈，3項違規就佔26018件，違規停車可說是台南人最討厭的「首惡」。

台南市交通大隊統計，今年1月至3月，民眾檢舉交通違規案類，前3名分別是違規停車10047件，其次是闖紅燈9638件，未依規定使用方向燈6333件，名列第三。

交通大隊分析，民眾檢舉交通違規停車的前三大區域和路段，第一是東區崇德路550件，第二是中西區和東區北門路段共406件，第三是安南區358件。交警大隊說，警方針對民眾檢舉案件，依規定審查，針對檢舉逾違規日超過7日、照片或影片模糊無法辨識號牌、未有違規時間、違規未達構成要件等將不予舉發，另分析民眾易檢舉地區，除加強執法外，亦函請主管機關改善道路環境設施。

交警大隊強調，檢舉交通違規除檢舉肇事致人傷亡逃逸因而破案，可獲3000元到6萬元獎勵金外，檢舉其他交通違規並無檢舉獎金，檢舉案居高不下原因，應是攝影、照相功能的手機，幾乎人手一機，加上爆料文化興盛，檢舉民眾尤對車輛併排停車造成車道縮減，變換車道或轉彎未打方向燈，或闖紅燈，造成後方車輛反應不及等最為嫌惡。

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