加強新化老街取締違規停車　民眾po臉書粉專讚揚好評！

▲台南市新化警分局針對轄區易違規停車路段新化老街、中正、中山、忠孝等路段，執行取締違規停車，讓民眾有感PO網讚揚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市新化警分局為加強道路交通秩序與行人安全通行，近日針對轄區易違規停車路段新化老街、中正、中山、忠孝等路段，結合清道專案執行取締違規停車，已開出百餘張違規停車告發單，並彈性編排交通崗勤務，疏導車流量較大路段，民眾有感PO網讚揚。

新化分局除提高見警率外，也讓民眾對於道路障礙之排除「超有感」，有效提升民眾對交通滿意度。因疫情趨緩，逛街人潮日漸趨多，尤其星期例假日，新化老街逛街購物民眾增多，違規停車也多，有時併排嚴重，甚至影響前往老街購物民眾；新化警分局呼籲汽車駕駛人，於新化老街停車時，切勿貪圖自身一時之便，而逕自在車道上併排臨時停車或違規停車，以免受罰！

新化分局長許芳毅表示，分局近日將於老街取締違規停車成果PO上分局臉書粉絲專頁後，短短1日觸及人數高達2萬多人，多數留言表示肯定，這也顯示出民眾對警方交通執法相當關心，新化警分局將持續針對轄區內，容易違停路段加強交通違規取締，以維護交通安全，另呼籲民眾如有發現交通違規情事，可向檢具相關交通違規事證，具名向警察機關檢舉，以維護民眾行的安全。

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