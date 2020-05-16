出席雙城4地花閃向防疫人員致敬　盧秀燕：後疫情時期更要拚經濟

▲▼盧秀燕出席花閃活動，鼓勵大家利用天氣晴朗外出走走。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕16日出席一場在勤美草悟道舉辦的「花閃-生命的禮讚」花藝創作活動時表示，疫情已經逐漸緩和，花閃活動除了鼓勵民眾多走出戶外散散心之外，也要藉此向辛苦的防疫醫護人員致敬，而台灣已進入後疫情時期，這次花卉全是向花農採購，未來要面臨的更重要工作就是後疫情時代拚經濟。

農業局與勤美璞真文化藝術基金會、中華花藝研究推廣基金會即日起3天，在台北市城品敦南店、信義店、SOGO復興館和台中市草悟道4地，同時舉辦「花閃-生命的禮讚」向醫護暨防疫人員致敬活動，市長盧秀燕出席表示，台灣已經超過30天本土零確診，這是非常了不起的成就，前陣子國民都配合防疫，避免外出，大家在家悶太久了，現在疫情緩和，加上今天天氣晴朗，舉辦這次花閃，恰如其時，她也希望市民朋友們走到戶外，散散心，欣賞花卉之美。

▲▼盧秀燕希望藉由花閃，向防疫人員表達敬意。

盧還說，這次花閃除了向防疫人員表達敬意之外，拚經濟更是後疫情時代最重要的工作，台中市盛產百合花、文心蘭和火鶴花等，這次花閃的花卉全是向花農採購，她感謝大家一起協助花農度過疫情。

勤美璞真文化藝術基金會董事長何明憲表示，防疫及醫護人員在疫情期間不眠不休的努力抗疫，才能讓台灣超過30天都零確診，希望透過花藝表達最崇高的敬意與感恩。

▲台中草悟道一連3天有大型花藝展示。

農業局表示，3天的花藝展示邀請花藝老師團隊設計佈置，以台灣國產的文心蘭、火鶴花、萬代蘭、玫瑰、桔梗、菊花、非洲菊等為花材，希望讓國人看到台灣豐富的花卉之美及高水平的花藝創作，讓更多人認識在地花卉，提升消費意願。

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