▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）



記者許展溢／台北報導

台灣疫情趨緩，各界關心若國外疫情趨緩，是否邊境會開始陸續放寬重要經貿活動？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（16日）下午記者會表示，規劃馬上出來。不過，會後媒體追問此事，陳時中透露，研議朝緊急狀況從海外返台到醫院探視模式進行，居家檢疫5天後再放行2至3天，規範以「天數」、跟「密集檢驗」2大方向修訂。

陳時中說，商務人士入境規範會朝「天數」、跟「密集檢驗」2大方向修訂，也就是如在海外緊急情況下返台到醫院探視的模式，如先待在醫院第5天再檢驗，若沒特別症狀，就放行2天，2天後再驗一次，基本上都在看，入境前是否還要再設一關。

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至於短期商務人數檢疫天數是否會縮短？陳時中表示，目前朝向5天，若5天檢驗是陰性，大致上就相對安全，因為通常從坐飛機起，發病是5到7天，尤其是病前2天病毒和症狀就會比較容易被驗到，因此抓個5天。

陳時中進一步說明，也不會在機場採檢，因還沒到病毒夠的情況，意義不大， 第5天比較容易被驗出，若沒問題，就放行2天至3天。不過，以上大家都還在討論，這2或3天是要做怎樣密集自主健康管理。另外，有的國家是可被信任，有考慮入境者從他們自己國家出來時可以先有健康聲明，但到底是否有必要跟意義，還有哪些國家已經初步有規劃都還在想。