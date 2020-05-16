影／商務人士急著入境台灣　陳時中曝可能性：規劃馬上出來

記者許展溢／台北報導

台灣疫情趨緩，各界關心若國外疫情趨緩，是否邊境會開始陸續放寬重要經貿活動？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（16日）表示，規劃馬上出來。

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

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陳時中說，知道大家相當急，指揮中心專家的看法基本上還是一樣趨於一致，疫情相對的國家跟進來商務上的重要性，有一部份要看經濟部跟指揮中心提出的相對的人事物。陳時中指出，另外指揮中心針對不同疫情國家，在進來之後會有不同檢疫作為，這些事情基本上做法還是一樣，長期還是會維持居家檢疫14天，入境時間比較短，且有必要性時，會以專家學者所建議的規劃進行。

指揮中心今日表示，國內今日無新增病例，昨日新增332例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計通報68,988例(含67,856例排除)，其中440例確診，分別為349例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡，389人解除隔離，其餘持續住院隔離中。有關129名印度返台民眾，目前無後送就醫者，全員持續於集中檢疫所密切健康監測。

指揮中心表示，全球累計4,568,116例確診，分布於187個國家/地區；病例數以美國1,466,939例、俄羅斯262,843例、英國236,711例、西班牙230,183例及義大利223,885例為多；病例中306,613例死亡，以美國88,560例、英國33,998例、義大利31,610例、法國27,529例及西班牙27,459例為多。