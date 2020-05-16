5名年輕人西門町搭訕輕熟女遭拒...持刀埋伏　狂砍女方2名男友人

記者邱中岳／台北報導

北市5名男子，酒後在西門町超商遇見2男1女，5男上前搭訕女子遭拒，後來竟趁對方進入酒吧喝酒後在外埋伏，等2男下來後持刀狂砍，造成2名男子身上多處刀傷，警方到場後，砍人的4男已經逃逸。僅發現1名男子追逐2百公尺後將人攔下。

警方調查，53歲的謝姓男子與62歲的王姓男子，上月底與1名女性友人在成都路上一家超商買東西，在超商門口遇到23歲的謝姓男子等5人，5人上前搭訕女子遭拒絕，5人感到沒有面子，竟趁趁3人進入一旁酒吧後在外埋伏。

▲5男持刀砍女子友人洩憤，其中1人逃跑不及遭警方狂追2百公尺後當場被逮。（圖／記者邱中岳翻攝）

謝男與王男2人下樓後，5人持刀蜂擁而上，朝2名男子狂砍，造成2人頭部、腿部以及背部有多處刀傷，所幸緊急送醫後並無大礙，警方到場發現其中4人已經落跑，張姓男子則在場想逃跑，警方追逐2百公尺後將人制伏。

▲5名男子向一名女子搭訕遭拒，竟持刀砍女子友人洩憤。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方後續也在24小時內，鎖定4名在逃男子車牌，並陸續將人逮捕到案，訊後依照殺人未遂罪嫌將5人送辦，嫌犯也像警方供稱，因為向女子搭訕遭拒，覺得面子掛不住所以才會持刀攻擊2名男子報復。

►越想越不對勁！OL 賺翻啦

【其他新聞】

影／北市中山區爆隨機割喉！女暗夜持刀竄出 男騎士驚險閃過逃死劫



無殼男流竄台北市各旅館 「摺棉被、灑酒點火」一周燒2旅館