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社會 社會焦點 保障人權

無殼男流竄台北市各旅館　「摺棉被、灑酒點火」一周燒2旅館

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記者邱中岳／台北報導

北市1名男子平時居無定所，四處投宿飯店度日，但是沒想到竟在飯店內酒後點火燃燒床單，且一周內還在不同飯店縱火2次，讓警方感到頭疼，最後趁對方返回飯店時伺機逮人，也在房間內搜出毒品安非他命。

▲▼男子居無定所四處投宿旅館，但沒想到竟在一周對2間旅館縱火。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲男子居無定所四處投宿旅館，但沒想到竟在一周對2間旅館縱火。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，50歲的邱姓男子，平時居無定所，每天帶著行李，在台北市不斷換飯店投宿，但是男子卻在14日凌晨3點多，喝醉後將棉被摺疊後，再把酒撒在棉被，並持打火機點燃床墊，然後再溜出飯店。

當火勢觸動火災警報器，警鈴大作驚動飯店人員，才發現男子房間著火，警消獲報到場後將火勢撲滅，但卻對於在床鋪上起火感到事有蹊俏，懷疑是有人為縱火的可能，隨即報警展開調查。

男子在15日清晨返回飯店，飯店人員不動聲色通知警方，警方隨即到場將人逮捕，還在男子房間內找到毒品安非他命，訊後依公共危險、毒品等罪嫌將邱送辦。

警方發現，邱男居無定所，平時都在北市飯店流竄，一包就是4、5天，更曾在9日於其他轄區旅館以相同手法縱火，邱男向警方表示，喝酒後甚麼都忘記了，讓警方與飯店人員相當無言。

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