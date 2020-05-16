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川普日日狂砲中國　裴洛西揭開「碎嘴陰謀」只為遮掩疫情失控的美國！

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▲▼ 眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi） 。（圖／路透）

▲裴洛西認為川普頻繁攻擊中國是因為掩蓋過錯 。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

美國新冠肺炎疫情為全球最嚴重國家，總統川普多次因為不滿中國隱匿疫情，公開在記者會上直接砲轟中國。然而自中美貿易戰到新冠肺炎，川普頻繁的攻擊中國，看在美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的眼裡，就認為川普現在「刻意」的狂提到中國，只是為了讓人民忘記他初期防疫漏洞與疏失有多大。

根據《The Hill》報導，過去川普曾自豪執政時期讓美國失業率達到最低，然而在新冠肺炎爆發後，美國因為初期防疫工作並未完善，導致如今已超過140萬人確診，但川普卻將錯誤完全推給中國，認為若非中國與WHO的刻意隱匿，全球不至於淪落停擺狀況。

▲ 川普公開抨擊中國未能阻止疫情況散 （圖／路透）

▲川普氣憤中國隱匿疫情，揚言可以斷了所有對中關係。

隨著美國確診與死亡人數增加，停工日遙遙無期，失業人數8周內達到3600萬人失業。裴洛西表示，川普並未提出有效補救人民與社會的策略，反在專訪上提到將切斷與中國的生產線，甚至切斷對中國的關係，「這樣就能省下5千億美元」。

裴洛西表示，希望川普與其政府團隊可以專注在如何消滅新冠病毒，以及拯救美國的經濟與民生生活，川普這樣的行為只是想轉移外界對他的防疫疏失，「雖然大家都想知道如何爆發、病毒起源，但是與其讓大家關注這些，不如先暫時放下，讓整個美國狀態往前」。

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