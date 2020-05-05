好奇問「三星S Pen」可以拿來做什麼？鄉民留言歪樓：插鹹酥雞

▲三星NOTE 10搶先用。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

韓國手機大廠三星長年以推出 Galaxy S 和 Galaxy Note「雙旗艦」的手法，在手機市場上擁有很高的市佔率，其中 Galaxy Note 的特色在於機身內部有一支S Pen，搭配手機可以有很多不同的應用方式，增加使用者的體驗樂趣。有網友在Ptt的Mobile Comm版發文詢問「大家都用S pen來做什麼？」，留言中卻出現許多歪樓的回覆。

這位網友指出，距離上一次拿三星Note系列的手機已經是Note 8的時代了，當年最常使用的功能是懸浮翻譯，不過後來發現更好用的App之後，就很少拿出S Pen使用。近期接觸到Note 10之後，除了使用S Pen在繪本App上畫圖以及控制相機外，其餘的功能與Note 8相差無幾，沒有太大的差別。

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看完貼文後，有網友分享自己的使用經驗，「寫藝術字」、「拿來去背修圖跟臨時記事情」、「截圖，截梗圖很好用」、「拿來自拍啊」。

不過，也有其他網友歪樓回覆，「掏耳朵很舒適」、「剔牙」、「插鹹酥雞」、「按電梯，避免疫情感染」。

三星Galaxy Note 10 系列手機搭載全新的S Pen技術，隔空揮舞就可上下切換前後鏡頭、左右轉換照相模式，半空中畫圈還可將畫面Zoom in、Zoom out，在螢幕關閉或開啟下，都能以S Pen手寫中文、英文、數字，還可切換顏色鍵就能把手寫字轉成文字檔，不論是私人筆記或是工作應急，都讓使用者以更快、更細膩的方式簡單處理。