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三星Galaxy Note 20可能用LTPO技術超越蘋果iPhone 12

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特約記者洪聖壹／綜合報導

今年的智慧型手機趨勢除了大面積的感光元件，可能就是高刷新率的螢幕了！前兩天有傳聞指出iPhone 12 Peo將會配備高階的ProMotion螢幕，更新率為120Hz；現在又有供應鏈訊息曝光，三星將為手機推出LTPO的OLED背光技術，刷新率也是達到120Hz，而且還有“省電”的優勢，可說是謠言滿天飛。

其實這個LTPO技術也不是什麼新名詞，LTPO的全名是 Low Temperature Polycrystalline Oxide，概略翻譯為“低溫多晶氧化”技術。蘋果公司在他們的Apple Watch Series 5 就曾試用，主要的特色就是可以實現1Hz～120Hz的可變更新率，並且根據不同使用情境來延長手表續航力，因此Apple Watch Series 5才能在保持螢幕常亮的前提下，又具備跟上一代一樣時間的續航力。

先前有消息傳出，三星的Galaxy Note 20系列將有 Note 20和 Note 20+兩款。而根據供應鏈顧問Ross Young的說法，最新的Galaxy Note 20系列將採用LTPO OLED背光技術。

透過這樣的技術，當Note 20的用戶在玩遊戲或者看4K電影，手機更新率就可以被提升到120Hz，但是如果是在看文件檔案，更新率就可以降低，如此一來，就不用像是之前手機那樣，一直被保持在某個更新率，藉此大幅度的提升電池壽命，同時又可以滿足用戶使用者體驗。

除此之外，ROSS還分享了有關Note 20系列的其他細節。這包括Note 20螢幕尺寸將提升到6.42吋，比起Note 10的6.3吋又更大。而另一方面，Galaxy Note 20+ 的螢幕能會從上代的6.8吋增加到6.87吋。

但根據ROSS的說法，今年只有Note 20會使用LTPO，那麼換句話說，倘若iPhone 12 Pro因為續航力考量，而不考慮使用ProMotion螢幕，那麼三星Galaxy Note 20系列將會再次在螢幕優勢擊敗iPhone 12。

除此之外，三星還有Galaxy Fold 2這個產品線。然而到目前為止，不管三星還是蘋果公司，雙方都尚未針對這些傳聞或者新的技術給予任何回應，所以這些都是傳聞，大家聽聽、聊聊就好。

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