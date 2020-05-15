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28年了！幼兒園火燒車...林靖娟救6童折返　遺體被發現時「緊抱4位學生」

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▲林靖娟。（圖／翻攝自「靖娟兒童安全文教基金會」）

▲靖娟老師成為台灣首位入祀忠烈祠的平民。（圖／翻攝自「靖娟兒童安全文教基金會」）

記者周亭瑋／綜合報導

28年前的今天，桃園平鎮發生一起「火燒遊覽車」事故，帶走23條人命、9人輕重傷，其中市長侯友宜之子也在車上。當時，老師林靖娟為了搶救學童葬生火海，其捨身救人的大愛令人動容，如今想起這段悲劇，許多網友不禁眼眶泛紅，淚嘆英雄不該被遺忘。

1992年5月15日，台北市私立健康幼兒園共180多位師生及家長，租了5輛遊覽車前往六福村野生動物園郊遊，怎料其中一輛駛至桃園平鎮中興路時，司機座位旁突起火，由於車內裝潢材質易燃，火舌猛速向後竄，轉眼一瞬全車陷入火海。

請繼續往下閱讀...

那時火勢太大，只有少部分人從前門逃出，其餘全往後車廂躲，雖然老師試圖打開安全門，但因被落下鐵拴而無法開啟，一行人也無力打破密閉式窗戶，學童們縮在原地痛哭哀號。

▲林靖娟。（圖／翻攝自「靖娟兒童安全文教基金會」）

▲她是非常勇敢的英雄。（圖／翻攝自「靖娟兒童安全文教基金會」）

由於事發地點在荒郊野外，沒有太多人能協助搶救，隨著車內數次傳出爆炸聲，路過的民眾邱春模、彭華君立刻投入救援，他們用鈍器將車窗玻璃砸破，讓老師將孩子一個個拋下去，而林靖娟老師本已帶著6名學童脫險，但她不顧烈火折返，最後她遺體被發現時，懷中緊緊抱著4個孩子。

這件事不僅燒出遊覽車安全隱憂，市長侯友宜的長子侯乃維也在罹難名單中，成為他一輩子的遺憾。轉眼間28年過去了，每年這一天，總有民眾忍不住發文緬懷，除了讚頌林靖娟老師的英勇，也感慨類似悲劇仍上演，紛紛表示「真的很偉大」、「時間過去了，台灣還是不重視安全這一塊」、「趴在孩子身上保護孩子」、「侯友宜的兒子也在這意外中離開的」、「這件事到現在還記憶猶新」、「非常的敬佩及不捨」。

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