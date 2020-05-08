滿載易燃化學物！西濱槽車碰撞後「猛火狂燒」　駕駛50%灼傷送醫搶救中

▲槽車碰撞後冒出熊熊火舌。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

西濱快速道路彰化芳苑段、北上189.5K處8日上午發生嚴重事故，一輛滿載化學物「丙烯酸異辛酯」的槽車與17噸貨車發生碰撞事故，由於撞擊力道相當強大，槽車瞬間起火燃燒，現場火勢相當猛烈，西濱快速道路一度雙向封閉，整起事故也造成2人受傷，其中槽車的鄭姓駕駛（51歲）全身50%二至三度灼傷，目前不排除有生命危險。

警消指出，獲報趕抵現場後，槽車火勢已經相當猛烈，現場焦黑濃煙竄天、遮蔽用路人視線，西濱快速道路南北向一度封閉。警消到場後先將2名傷者救出，經確認槽車內裝的化學物為毒性低、易燃的「丙烯酸異辛酯」後，立即以泡沫滅火。

受傷的2名傷者分別送往彰濱秀傳、彰基醫院救治，其中槽車駕駛鄭男傷勢相當嚴重。彰基發言人周志中副院長指出，鄭男經初步檢傷，燒傷面積佔體表約50%，有二至三度燒燙傷，傷及臉部、雙下肢、後臀部等處，目前施以止痛及輸液，並敷料補充體液，後續緊急安排至燒燙傷中心救治。

彰基急診醫學部部長林晏任醫師也指出，目前鄭男雖然意識清楚、生命徵象穩定，但由於燒傷面積太大，後續有感染可能，因此現階段仍未脫離險境，不排除會有生命危險。

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▼鄭姓駕駛全身50%二至三度灼傷，目前仍在加護病房急救。（圖／記者唐詠絮翻攝）