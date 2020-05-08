25輛遊覽車「空車環島救經濟」 徐榛蔚贈伴手禮加油打氣

▲▼來自全台各地25輛未載旅客的遊覽車，抵達花蓮阿美小米文化館。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

新冠肺炎衝擊觀光旅遊業，來自全台各地25輛未載旅客遊覽車發起「遊覽車空車環島」行動，7日上午縣長徐榛蔚得知遊覽車將抵達花蓮阿美小米文化館，特地親臨現場為所有司機加油打氣並送上阿美麻糬伴手禮，也藉此呼籲國人要對台灣防疫有信心，相信疫情很快會過去。

過去滿載旅客環島的遊覽車業者，因新冠肺炎疫情衝擊生意下滑，因此發起未載旅客的「遊覽車空車環島」行動，25台遊覽車，連同家屬共60多人，沿途拜訪飯店、餐廳業者，彼此加油打氣，用實際行動、消費來支持全台旅遊同業，向世人證明台灣防疫成功，台灣旅遊很安全。

▲花蓮縣長徐榛蔚親臨現場為所有司機加油打氣並送上麻糬伴手禮。

徐榛蔚表示，此次疫情衝擊士農工商所有產業，要感謝所有第一線防疫醫護人員的付出以及民眾的配合，才能讓防疫工作確實、到位。徐縣長也呼籲國人，國內旅遊很安全，防疫之餘，除了要做好自主健康管理外，也可以到戶外旅遊、舒展身心，刺激國內消費。

▲徐榛蔚與25台遊覽車，連同家屬共60多人，一起合影留念，並勉勵業者不要放棄，經濟復甦指日可待。

最後，徐榛蔚贈與所有司機阿美小米文化館的花蓮薯及金沙酥，扶植在地產業，也勉勵業者不要放棄，相信疫情很快會過去，經濟復甦指日可待。

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