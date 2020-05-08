　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

25輛遊覽車「空車環島救經濟」 徐榛蔚贈伴手禮加油打氣

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼來自全台各地25輛未載旅客的遊覽車，抵達花蓮阿美小米文化館。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼來自全台各地25輛未載旅客的遊覽車，抵達花蓮阿美小米文化館。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

新冠肺炎衝擊觀光旅遊業，來自全台各地25輛未載旅客遊覽車發起「遊覽車空車環島」行動，7日上午縣長徐榛蔚得知遊覽車將抵達花蓮阿美小米文化館，特地親臨現場為所有司機加油打氣並送上阿美麻糬伴手禮，也藉此呼籲國人要對台灣防疫有信心，相信疫情很快會過去。

▲▼來自全台各地25輛未載旅客的遊覽車，抵達花蓮阿美小米文化館。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

過去滿載旅客環島的遊覽車業者，因新冠肺炎疫情衝擊生意下滑，因此發起未載旅客的「遊覽車空車環島」行動，25台遊覽車，連同家屬共60多人，沿途拜訪飯店、餐廳業者，彼此加油打氣，用實際行動、消費來支持全台旅遊同業，向世人證明台灣防疫成功，台灣旅遊很安全。

▲▼來自全台各地25輛未載旅客的遊覽車，抵達花蓮阿美小米文化館。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮縣長徐榛蔚親臨現場為所有司機加油打氣並送上麻糬伴手禮。

徐榛蔚表示，此次疫情衝擊士農工商所有產業，要感謝所有第一線防疫醫護人員的付出以及民眾的配合，才能讓防疫工作確實、到位。徐縣長也呼籲國人，國內旅遊很安全，防疫之餘，除了要做好自主健康管理外，也可以到戶外旅遊、舒展身心，刺激國內消費。

▲▼來自全台各地25輛未載旅客的遊覽車，抵達花蓮阿美小米文化館。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚與25台遊覽車，連同家屬共60多人，一起合影留念，並勉勵業者不要放棄，經濟復甦指日可待。

最後，徐榛蔚贈與所有司機阿美小米文化館的花蓮薯及金沙酥，扶植在地產業，也勉勵業者不要放棄，相信疫情很快會過去，經濟復甦指日可待。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
熟悉的忘不掉！已婚男「無懼閨蜜在隔壁」硬上前女友…好友睡死救
世界第一有觀眾的職棒！陳時中今晚新莊開球「英文轉播」放送世界
焦恩俊超正女兒罕見露溝大解放　路過騎士整個人轉頭「看呆了」
快訊／挾持女志工得手9萬元！嘉義大林郵局搶匪落網了
豆漿輸了！日醫最推薦「高鈣食物Top6」曝光　第1名能防老人
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉市電動公車低底盤　無障礙空間體貼身障友

防疫不忘為考生祈福金榜題名　新北市圖借書免費送限量文昌筆

竹山鎮長體恤基層忙紓困案辛勞　母親節前夕送康乃馨賀節

農經未分離使用土地停徵田賦　即日起可向新北各區公所申請

體育系畢業潘秋忛返鄉種愛文芒果　「玩果」農場網路夯

行車鬧糾紛白河警破獲非法槍彈　警長肯定嘉許員警表現

嘉市紓困受理240件合格者有10多件　首筆發出2萬元

25輛遊覽車「空車環島救經濟」 徐榛蔚贈伴手禮加油打氣

環保新政策！　積極推動隨袋徵收新吉工業區加入響應

印尼女移工強忍不適昏倒　移民署自首專案協助平安返國

「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄

安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

媽媽試分房新招「哄睡雙胞胎」無限輪迴跑不停...網：累爆QQ

狗老大找到新家...卻不捨分離 愛爸：希望牠能比之前幸福！

韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

拜月老必學！真命天菜清單10大要點 過往經驗找答案、經濟條件不要貪

興富發中研A+讓您『有薪就成家 人生拿A+』

全球首例！52歲女確診新冠重症　桃醫用「血液淨化3天」救回一命

嘉市電動公車低底盤　無障礙空間體貼身障友

防疫不忘為考生祈福金榜題名　新北市圖借書免費送限量文昌筆

竹山鎮長體恤基層忙紓困案辛勞　母親節前夕送康乃馨賀節

農經未分離使用土地停徵田賦　即日起可向新北各區公所申請

體育系畢業潘秋忛返鄉種愛文芒果　「玩果」農場網路夯

行車鬧糾紛白河警破獲非法槍彈　警長肯定嘉許員警表現

嘉市紓困受理240件合格者有10多件　首筆發出2萬元

25輛遊覽車「空車環島救經濟」 徐榛蔚贈伴手禮加油打氣

環保新政策！　積極推動隨袋徵收新吉工業區加入響應

印尼女移工強忍不適昏倒　移民署自首專案協助平安返國

「機車駕駛最大敵人是？」正解（1）疏忽　一看選項…過來人激喊3：牲畜啦

《夫婦的世界》小童星「珍妮」　褪去小公主光環，私服造型又萌又潮

朴海俊接演《夫婦》曾卡關！　暗示「李泰伍下場」：漸漸同情他

嘉市電動公車低底盤　無障礙空間體貼身障友

載客量減拖累！高雄捷運宅不討喜　最熱門站季交易量61戶→16戶

中職／新莊首場有觀眾　統一拚止敗但運彩看好富邦悍將

宋兆文／B-1B飛臨台灣　美軍對解放軍做出強硬戰略威懾

NBA協助新冠病毒研究　盼加速疫苗研發

何妤玟離婚男星早知道　恢單四個月放話「快來追」！

肚子痛不要再打坐！醫曝「胃潰瘍」背後2大主因：跟壓力沒關係

地方熱門新聞

桃園敏盛醫院7/1起　30餘醫師恐暫失業

老餐廳一家家關！　林政賢請市府紓困

台南藍軍全力挺綠營市長黃偉哲

紓困補助金遭銀行扣押

議員徐玉樹　籲保留磨石子大象溜滑梯

酒測值超過0.25MG/L將面臨牢獄之災！

疫期紓困　街頭藝人補助上限6萬

台南辦理住宿型社福機構聯合防疫演練

中央擴大急難紓困　桃園兩天4850人辦理

涂權吉建議　改善楊梅交流道回堵塞車

議員+鄉代贈紅外線測溫儀防疫　師生感到窩心　

桃園社大和樂齡中心　6/1起有條件復課　

熱心警助「打氣」　澳洲男環島大讚臺灣警察

郭信良贈火鶴花 祝母親「乎好」！

更多熱門

相關新聞

空車環島「疫」起救經濟

空車環島「疫」起救經濟

新冠肺炎疫情重創台灣觀光業，來自全台各地共25輛遊覽車，進行首次遊覽車環島「疫」起救經濟活動，由台南出發展開3天2夜的環島之行，過程中除拜訪各觀光旅遊同業，也分別探望教養院和孤兒院做公益，向大家證明台灣防疫成功，旅遊安全。

蘇貞昌：台灣經濟仍是亞洲四小龍第一！台商回流將破一兆元

蘇貞昌：台灣經濟仍是亞洲四小龍第一！台商回流將破一兆元

星展捐2250萬助台灣弱勢族群

星展捐2250萬助台灣弱勢族群

林鄭月娥：香港政府會加大投資力保經濟

林鄭月娥：香港政府會加大投資力保經濟

GDP、陸客創新低　香港經濟現危機

GDP、陸客創新低　香港經濟現危機

關鍵字：

遊覽車空車環島經濟徐榛蔚伴手禮加油打氣

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

巴拉圭參院表決「與台斷交」　差9票過關

羅志祥深夜發聲8字「請等我回來」網暴動

狼男姦殺哈日女　DIY整形逃亡

紀德艦屢被當砲房！女兵狂叫蓋過機械聲

滑臉書驚見妻兒被殺…美投手機場崩潰

準備復合？　羅志祥深夜8字發聲「周揚青按讚了」！

10萬貸款入帳　網曝3年利息1400：還不借爆　

彰化女殺夫！見女兒熟睡「順便殺一殺」　自首：不後悔

他被灌醉！女友溫柔扶頭…下秒好友就吻上

女詭異被鱷魚迷住　淡定入水慘死

快訊／紀德艦海軍輪機官「酒後大戰」女士官

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

羅志祥深夜打給周揚青「懺悔6小時」！

41歲女友睡男同事家！19歲男勒到脫糞斷氣才鬆手

年輕妹胸口疑心染疫！一查罹患癌症

更多

最夯影音

更多
「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄

「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄
安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

媽媽試分房新招「哄睡雙胞胎」無限輪迴跑不停...網：累爆QQ

媽媽試分房新招「哄睡雙胞胎」無限輪迴跑不停...網：累爆QQ

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面