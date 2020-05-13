20歲男泡網咖發燒送醫不治！「3小時火化」家屬怒　衛生局：依中央規定處理

▲桃園市衛生局說明，3月間桃園一名20餘歲男子因發燒送醫致死案，後來依據中央嚴重特殊傳染病通報個案流程予以火化處理。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一名20餘歲年輕男子今年3月暈倒網咖，送醫後被驗出高燒42度，但急救後仍宣告不治，醫師開立死亡證明標註「疑似新冠肺炎」，遺體在3小時內被送去火化，死者母親抱怨未能目睹兒子最後一面；桃園市政府衛生局指出，個案依據中央「嚴重特殊傳染性肺炎通報個案處理流程」處理，檢驗結果雖是陰性，遺體仍回歸一般處理方式。

據指出，死者年約20餘歲，今年3月間剛過完生日，27日還與家人在一起，28日凌晨零時許外出上網咖，2時許突然暈倒有發燒症狀被送醫治療，家屬接獲醫院通知趕往醫院，但未久即宣告死亡，家屬在上午8時20分收到死亡證明，9時就收到火化通知單，11時遺體就被送往火化，全部過程還不滿3小時，採檢報告2天後出爐，證實死者是陰性。

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家屬抱怨向媒體投訴，還出示醫院開立死亡證明書寫著「急性肺炎和心肌損傷」卻註記「疑似新冠肺炎」，但報告上卻是陰性，採檢報告2天後出爐，證實死者是陰性，家屬難以接受。

醫院方面解釋，患者被送來醫院，醫護人員本於職責進行積極救治等前端作業，後來患者不幸過世，醫生也向家屬說明死因與開立死亡證明，至於遺體處理則不在醫院權責範圍，院方不便置評。

桃園市衛生局表示，個案係依據中央「嚴重特殊傳染性肺炎通報個案處理流程」處理，遺體處置部分，當時通報嚴重特殊傳染性肺炎個案死亡，如已完成2次採檢，檢驗結果皆為陰性，遺體得回歸一般屍體處理方式處置，雖僅完成1採，則仍應視為疑似個案。

衛生局強調，個案一採時被研判為疑似新冠肺炎個案，需相隔24小時完成2次採檢，但檢驗結果皆為陰性後才能排除，個案雖僅完成1採結果是陰性，但因只做過1採，無法被排除感染，仍應視為疑似個案，並依照中央流行疫情中心規定儘速完成遺體火化，個案從送醫到死亡被火化過程，中間並無違法情事，案發後曾協調家屬與院方調處，醫院方面有做出善意回應，但家屬方面則還未做出回應。

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