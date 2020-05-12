台女嫁日本…控告夫暴力訴請離婚　法院：這裡是台灣！無法受理

▲台籍張姓女子控訴日籍丈夫有暴力傾向為由向桃園法院訴請離婚，法官以無審判權為由駁回張女之訴。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

台籍張姓女子於2009年與日籍男子登記結婚，婚後長期居住在日本並育有1女，張女控訴日籍丈夫經常無故毆打她，甚至還將僅2歲女兒關進廁所，因不堪長期同居被虐待後來返台定居，日籍丈夫雖曾返台探望妻女但僅停留短暫數日即返回日本，張女以丈夫有暴力傾向且揚言要殺害她，且完全未負擔她與女兒生活費用為由向法院訴請離婚，桃園地院以張女向無審判權與管轄權之法院提訴訟為不合法，駁回張女訴請離婚之訴。

桃園地院判決書指出，張女與日籍男子於2009年6月登記結婚，婚後定居於日本，2人並共同育有1女，張女向法院主張，日籍丈夫有暴力傾向，時常無故毆打她，還曾將僅2 歲女兒關進廁所，因不堪長期同居被虐待，於2014年7 月搬離日本，帶女兒返回台灣，但丈夫從未負擔母女生活費與扶養費，甚至還在書信中揚言要殺害她之意，因此向桃園法院訴請離婚。

法院查出，張女具有中華民國國籍，日籍丈夫則為日本籍，2人結婚後共同住於日本，張女攜女返回台灣後，日籍丈夫曾於2009年11月、2010年4月、2013年11月與2015年2月，共計4次來台探望妻女，但僅停留3至9日後即返回日本，張女主張法院應有管轄區，因此提出離婚之訴。

法院認為，針對張女所提離婚之訴，2夫妻住所地為日本，張女也自陳離婚事由發生地均在日本，若認為桃園法院有管轄權，無論在調查證據或訴訟程序進行，將無端耗費台灣法院之勞力、時間與費用，對納稅人之負擔顯不公平，且居住於日本之日籍丈夫顯有不便，對其訴訟權保護尚非周延，增加當事人與台灣法庭訴訟之負擔，與家事事件法第53條第2 項「被告在中華民國應訴顯有不便者，不適用前項之規定」，認我國法院對本訴訟案並無審判管轄權。

桃園地院表示，張女向無審判權及管轄權之桃院地院提起離婚訴訟為不合法，且桃園法院無法移送於其他有審判權及管轄權之外國法院，張女訴請離婚之訴應予駁回。

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