影／小客車飆過頭撞上國光客運「自體迴旋1圈半」　3人棄車落跑

記者沈繼昌／桃園報導

一輛白色三菱自小客車11日中午在省道台一線中壢往桃園方向，疑似車速過快失控撞上停在路旁國光客運，自小客車迴旋1圈半再撞上中央分隔島才停下，驚悚畫面也嚇壞當時路上行人與車輛駕駛，全部過程都被後方車輛行車紀錄器清楚錄下，車上3人當場嚇傻，中壢警方趕抵時，車上3人已棄車逃逸，警方已查出是江姓女駕駛與2名男性乘客，江女坦承肇事，也願意賠償釐清肇事原因。

▲一輛白色自小客車11日中午在台一線中壢往桃園路段，疑似車速過快撞上路旁國光客運，旋轉3圈再撞上中央分隔島才停下。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲一輛白色自小客車11日中午疑似車速過快撞上路旁國光客運，警方到場處理時，車上3人已棄車逃逸。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分方指出，11日中午12時28分許，1輛三菱白色自小客車由中壢往桃園方向行經中華路與育樂路口時，疑因車速過快失控撞上路旁國光客運，巨大碰撞讓小客車連續打轉1圈半才被中央分隔島擋下，沒翻越對向南下車道，肇事車主一時被嚇傻了，半天沒下車察看，後方汽車駕駛行車紀錄器清楚拍下全部過程。

中壢警分局員警到場處理時，自小客車駕駛與乘客均已落跑不見蹤跡，但其車車頭已嚴重毀損，被撞得國光客運車身與左後側等有多處凹陷，不過還好當時客運車上並沒有乘客，警方後來依車籍資料查出車主是24歲的江姓女子，12日連絡到江女。

▲一輛白色自小客車11日疑似車速過快撞上國光客運，警方在現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

江女向警方聲稱，當時由她先生駕駛，車上還有一名男性友人共乘，車禍發生後3人都嚇壞了，還好3人都沒有受傷，因害怕才起棄車逃離現場，想連絡家人與保險公司再到現場處理，警方則要求江女等人到案說明，釐清肇事原因與後續賠償事宜。

中壢警方局表示，依道路交通管理處罰條例第62條「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新台幣1000元以上3000元以下罰鍰；逃逸者，吊扣其駕駛執照1個月至3個月。」若行車時發生交通事故應留在現場等候警方到場處理，協助釐清事故原因以免受罰。

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