桃園紓困補助收1萬4千件　鄭文燦：寧可錯發也不要漏發

記者沈繼昌／桃園報導

針對政府萬元紓困補助案，桃園市長鄭文燦12日表示，全市收件逾1萬4千餘件，但實際僅發出200餘件，已要求各區公所審查速度加快，區長都要親自掌握進度，「寧可錯發一個，也不要漏發一堆」，申請者95%都是有需要的，其餘5％可以再確認，重申紓困案要從寬從速與從簡等三大原則。

▲桃園市長鄭文燦12日表示，萬元紓困補助要從簡、從寬與從速，「寧可錯發一個、也不要漏發一堆」。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦12日主持防疫專案會議後受訪指出，萬元紓困補助案，至今已受理1萬4千餘件，各區公所都在做資料查核工作，他希望時間能加快一些，審核與發放都要再快一點，若能在區公所完成審核就趕快發放，有爭議部分就送到社會局，必要時由市長裁示從寬認定，「寧可錯發一個，也不要漏發一堆」。

▲桃園市長鄭文燦12日主持防疫專案會議後重申，萬元紓困補助要從簡、從寬與從速等原則發放。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦強調，來申請者95％都是嗷嗷待哺有需要的，其餘5%則需要再確認，不能因少數讓其他多數紓困補助案變得很慢，紓困補助案發放要符合從寬、從速、從簡等三大原則，來區公所申辦紓困補助的市民都是有需要的，屬於近貧、新貧等範圍，真的急需這筆錢紓困。

針對社區關懷據點、老人文康學院何時開放？鄭文燦認為，原則上6月1日可開放，但不能有共餐、共食、唱卡拉OK或打麻將等行為，讓市府部分場館可有些小型活動讓市民有個去處。

此外，針對ABC三級的長照據點，鄭文燦說，已委請衛生局衡量每個據點視狀況開放，有的要做衛教，有的施打疫苗，有的照顧失智老人，每個類型不一樣，會視狀況開放。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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